Sotsiaaldemokraatide valimislubadustes, nagu Reformierakonna omadeski, on palju lubadusi seotud lastega. Otsides lubadusi, mis keskenduksid vaid noortele, saan esimeseks vasteks lause: “Kuulame noori ja eakaid omavalitsuse elu korraldamisel.” Lahti on see lubadus seletatud aga järgmiselt – moodustame volikogu juurde noortevolikogu ja väärikate volikogu, mis on linna- või vallavolikogu komisjoni staatuses.

Lubadused on iseenesest mõistlikud, kuid minu arvates on noortele eriti oluline, et neid ei võrdsustataks eakate inimestega. Valimislubadustes niisamuti oleks mõistlikum liigitada teksti pigem nii, et noortele suunatud plokk oleks täiesti iseseisev või siis pigem kõrvuti lastele suunatud lubadustega.

Umbmäärane toetamine

Järgmiste lubadustena on sotsid välja toonud kohalike spordiklubide ja –koolide tegevuse toetamise, eesmärgiga suurendada sportimise kättesaadavust lastele, noortele ja erivajadustega inimestele; omavalitsuse territooriumi suurenemisel lubavad nad toetada noortekeskusi, raamatukogusid, rahvamajasid ning kultuurikeskusi. Mõlemad lubadused on suhteliselt mitte midagi ütlevad, sest mõlemad lubavad “toetada”. Selleks, et noored sellised lubadusi usuks, oleks tarvis välja käia reaalsed sammud, mis selle n-ö toetamisega kaasnevad.

Viimase lubadusena, mis suunatud noortele, on välja käidud mõte muuta huvitegevus kättesaadavaks igale lapsele ja noorele. Selleks rakendataks täiel määral kultuuriministri poolt väljatöötatud huvitegevuse toetusprogrammi ning muuta huvitegevus ka mitmekülgsemaks. Idee on väga tore, sest huvitegevus on nii mõneski Eesti paigas väga ühekülgne. Viimane lubadus on kindlasti üks faktor, mis noori valima kutsub.

Lisaks on sotsiaaldemokraadid avalikustanud oma väga detailsed lubadused Tallinna erinevate linnaosade kohta. Sealt leiab otsingusõne “noor” abil mitu erinevat, väga asjalikku lubadust, aga ka paljud teised lubadused on otseselt seotud noortega.

EKRE 10 käsku

Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) on valimislubadused välja toodud 10 käsuna. Seega on nende valimislubadused väga kontsentreeritud ja lühikesed. Otsingusõna “noor” abil ei tulnud ühtegi vastet ning ainus lubadus, mida saaks seostada noortega on järgmine: “Homo- ja multikultipropaganda koolidest ning lasteaedadest välja!”

Lahti seletatakse see aga nii – "lapsed peavad saada koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Me ei luba koolidesse nn sallivuspropagandat. Haridusega ei mängita!"

EKRE lubaduste puhul on selgelt näha, et nad ei ürita noori enda valimislubadustega kuidagi tõmmata. Suhtumine on selline, et kellele meeldivad meie vaated, see valib!

15. oktoobril aset leidval KOV valimistel on esmakordselt võimalus oma otsus langetada ka noortel, alates 16. eluaastast. Kokku on Eestis hetkel noori vanuses 16-17 eluaastat pisut üle 24 000. Kõige rohkem leidub neid Harjumaal, 9789 ja Tartumaal, 2824. Kõige vähem aga Lääne maakonnas, 422 ning Hiiumaal, kus on neid vaid 166.