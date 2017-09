ERR avas kohalikele valimistele pühendatud veebikülje

ERR.ee valimisveebist on värskemate uudiste kõrvalt juba leitavad videolugude sarjad, kus oma programmi selgitavad suuremate parlamendierakondade Tallinna linnapea kandidaadid ja väiksemate parteide ning valimisliitude esindajad.

Lisaks sellele jõuab septembri keskpaigast valimised.err.ee külgedele Vikerraadio saatejuhtide Arp Mülleri, Mirko Ojakivi ja Lauri Variku tehtav “Valimiskool”, kus valdkonnaeksperdid sõnastavad, mis on need teemad ja küsimused, mida volikogudesse kandideerijailt tuleks küsida.

Debatid teles ja raadios

ERR.ee kajastab ka kõiki rahvusringhäälingu kanalites toimuvaid valimisdebatte. ETV ja ETV+ kanalis jõuab kummaski eetrisse neli valimisväitlust, igas väitluses on üldjuhul kuni seitse külalist. Külaliste valikul lähtutakse seejuures erakondade ja valimisliitude platvormi terviklikkusest ning valimisnimekirja pikkusest.

Eesti Televisiooni eetrisse jõuavad väitlused Narvast, Pärnust, Tartust ja Tallinnast. Esimene ETV valimisväitlus on tele- ja veebieetris 26. septembril.

Raadio 2 saate “Agenda” eetrisse jõuavad Eeva Esse juhitavad temaatilised valimisdebatid, kus kaks nädalat enne valimispäeva on stuudios Tallinna, Tartu ja Pärnu valimisliitude ja riigikogus esindamata erakondade esinumbrid ning valimiseelsel nädalal parlamendis esindatud erakondade Tallinna, Tartu ja Pärnu esinumbrid.

Vikerraadios ja Raadio 4-s on kolm kandidaatide väitlussaadet, igas saates on üldjuhul kuni kuus külalist. Vikri valimisdebattide juures saavad ka kuulajad kaasa lüüa, jättes automaatvastajale kandidaatidele mõeldud küsimuse. “Saatejuhtidena hoolitseme kuulajate küsimusi selekteerides, et need puudutaksid ikka kohaliku volikogu otsustustasandit. Samas hoolitseme muidugi, et olulised kohalikku elu puudutavad teemavaldkonnad ei jääks katmata. Kui vaja, lisame debatti küsimusi ka omalt poolt,” selgitas Vikerraadio saatejuht Arp Müller.

Rahvusringhäälingu valimisportaalis valimised.err.ee avaldatakse kõik tele- ja raadioprogrammide eetris olnud valimiste teemalised saated ning täiendatakse neid uudiste, kandidaatide nimekirjade ja valimisi puudutava praktilise informatsiooniga.

BFM annab noortele hääle

Kuna tänavustel valimistel on esmakordselt antud hääleõigus ka kuni 16-aastastele noortele, siis otsustas ERR.ee ja ETV teha õppeprojekti “ELU” raames koostööd Balti Filmi- ja Meediakooli tudengitega.

Projekti eesmärgiks on juhtida noorte tähelepanu sellele, et tänavu 15. oktoobril saavad esmakordselt Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel oma hääle anda ka 16- ja 17-aastased noored.

Lisaks soovivad tudengid panna noori inimesi mõtlema valimiste ja valikute langetamise tähtsuse üle ning pakkuda noortele valijatele infot valimiste ja poliitika kohta, kuid seda läbi huumoriprisma.

Programmi raames jõuab ETV eetrisse BFM-i telemagistrite saade "Mida noored arvavad". Lisaks saatele jõuab rahvusringhäälingu valimisveebi BFM-i kommunikatsiooni- ja politoloogiatudengite veebiprojekt "Vali ära vali".