Rapla opositsioon umbusaldab vallavanemat

Tagasiastumisnõude esitajate hinnangul pole Toomet toime tulnud vallavanemale antud kohustuste täitmisega.

"Ei saa olla rahul olukorraga, kus valla juhtimine toimub koalitsiooninõukogu laua taga ning kogukonna arvamustega ei arvestata," ütles umbusaldusavalduse esitaja ja revisjonikomisjoni esimees Andrus Tamm.

Toometile heidetakse ette suutmatust juhtida Rapla valla investeeringuid. "Valla suuremahulised investeeringud on korraldatud ebaprofessionaalselt ning ei ole kinni peetud kokkulepitud ajagraafikutest ega planeeritud maksumustest. Selle tagajärel on mitmed valminud objektid osutunud algselt planeeritust tunduvalt kallimaks," sõnas Tamm.

"Korduvad märkused finantsdistsipliini rikkumiste kohta on jäänud tagasisideta ning antud hetkel seisame silmitsi olukorraga, kus mitme planeeritud investeeringuobjekti valmimine on jätkuvalt tegemata või lükkunud kaugemasse tulevikku," lisas ta.

Finantsdistsipliini probleemi tunnistamisega on liitunud ka Reformierakonna esindaja Harri Õunapuu, kes teatas Rapla vallavolikogu liikmetele saadetud pöördumises, et on kaasanud Rapla ühisgümnaasiumi lifti hanke võimaliku korruptsioonijuhtumi uurimiseks Kaitsepolitsei.

Avalduse allkirjastajad leiavad, et "valla rahakoti heaperemehelik kasutamine vajab selliseid teenuste- ja ehitushankeid, kus pakkujaid on rohkem kui üks ning sellist hangete läbiviimist, kus ametnikud seisavad hea selle eest, et info hangete kohta jõuab võimalike partneriteni".

"Umbusaldusavalduse esitamisega annab opositsioon hinnangu Reformierakonna, Keskerakonna, IRL ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna koalitsiooni nelja aasta tööle," lisati pressiteates.

Tagasiastumisnõude allkirjastasid Andrus Tamm, Erti Suurtalu, Tanel Kuusemets, Kristjan Aller, Jane Schelejev, Alar Mutli, Rain Oksaar.