Pärnu sai uue surugaasitankla

Kui Sebe oli Pärnus linnaliinide hanke võitnud, asuti Eesti Gaasiga uue gaasitankla asjus kokku leppima. Pärnus oli juba varem riigi hangitud viis gaasibussi, 13 uut Mercedese bussi ostis ettevõte ise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Arvutused näitavad, et 15-protsendiline sääst tuleb, sõites surumaagassibussiga. Sõltumata sellest, et see buss iseenesest soetusväärtusena on kallim, remondikulud on kallimad. Näiteks sellise lepinguperiooodi puhul nagu Pärnus nüüd on - kümme aastat vedamist - saame kokkuvõttes surumaagaasiga tunduva säästu," selgitas Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste.

Tema sõnul sõitja bussis olles aru ei saa, kas see sõidab gaasi või diisliga. "Gaasibussi mootor töötab ühtlasemalt kui diiselbuss, aga sõitja saab aru sellest väljaspoolt, kui vaadata katusele, kus on suusaboksi meenutav moodustis," rääkis ta.

Eesti gaasiil on kokku seitse surugaasitanklat ja kõikides saavad tankida nii autod kui ka bussid. Pärnus on kaks tanklat ja ka Tallinn saab tänavu veel ühe.

"Kuivõrd Pärnus kasutatakse energeetikas rohkem kohalikke kütuseid ja gaasi vähem, siis Sebe on Pärnus meie jaoks oluline klient, sest selle gaasi kogus moodustab kümme protsenti Pärnu kogusest. Nii et väga märgatav kasv," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

Surugaasi hind on olnud stabiilne. Enne 1. juulit, kui lisandus aktsiis, ei muutunud surugaasi hind kolm aastat.

"Me loodame, et see, mis on praegu asktsiisiseaduses kirjas - et järgmisel kolmel aastal aktsiis surugaasile ei tõuse, et see ka nii on ja saame ehitada uusi tanklaid ja tuleb juurde uusi kliente," rääkis Kotov.