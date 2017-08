USA andis Venemaale korralduse sulgeda konsulaat San Franciscos

Venemaale anti korraldus sulgeda oma San Francisco konsulaat ning kaks haru Washingtonis ja New Yorgis, teatas USA välisministeerium. Tegemist on vastusega Moskva otsusele, et USA peab oma Venemaal tegutsevate diplomaatiliste töötajate arvu langetama 455 inimeseni.

Konsulaat ja esindused Washingtonis ja New Yorgis peavad olema suletud laupäevaks, vahendasid Reuters ja BBC.

Juulis teatas Venemaa välisministeerium, et USA peab oma Venemaal tegutsevate diplomaatiliste töötajate arvu langetama 455 inimeseni. Üleliigsed USA diplomaatilised töötajad peavad Venemaalt lahkuma hiljemalt 1. septembriks.

Tegemist on Moskva vastusammuga diplomaatilises tülis, mis on seotud Barack Obama administratsiooni poolt eelmise aasta detsembris kehtestatud sanktsioonipaketiga, millega karistati Venemaad USA valimistesse sekkumise ning USA diplomaatide väidetava ahistamise eest.

"Meie hinnangul oli see tegevus põhjendamatu ja kahjustab meie riikide suhteid," kommenteeris USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert pressiteates.

Nauert ütles, et USA ja Venemaa on pärast San Francisco esinduse sulgemist võrdsel tasemel, kuna mõlemal riigil on seejärel alles kolm konsulaati.

Samas lisas ministeerium, et soovib praegust tüli lõpetada ning loodab, et "riigid suudavad edaspidi vältida vastumeetmeid ja liikuda edasi eesmärgi suunas, mille on presidendid Donald Trump ja Vladimir Putin seadnud: parandada suhteid ja suurendada koostööd huvipakkuvates valdkondades".

Lavrov avaldas kahetsust pingete süvenemise üle USA-ga

Vene välisminister Sergei Lavrov avaldas kahetsust pingete süvenemise üle USA-ga.

Lavrovi sõnul ei alustanud suhete pingestamist Venemaa ning Moskva jälgib väga tähelepanelikult USA samme ja teeb seejärel omapoolsed otsused.

USA otsusest teatas Lavrovile Ühendriikide välisminister Rex Tillerson.