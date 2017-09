Linnapeakandidaadid vastavad | Reidi tee ilmestab linnavõimu ebapädevust

Parlamendierakondade meerikandidaadid märgivad, et praegune linnavõim pole saanud hakkama suurte taristu projektide nagu Reidi tee ja Haabersti ringristmiku planeerimisega. Kõigi poliitikute hinnangul on tegemist vajalike läbimurde projektidega, kuid Reidi teega tuleb nullist alustada.

Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas (Keskerakond) toonitab, et Reidi tee peab sündima selle projekti alusel, mis on praeguseks toppama jäänud. Tema sõnul on Reidi teed planeerinud oma ala eksperdid ning teekoridori ümbersuunamine võib muuta kogu ehituse mõttetuks. Aas tuletab meelde, et Reidi tee loomine annab võimaluse luua Narva maanteele jalakäijatele mõeldud kesktänava ja on aluseks mitmele teisele Kesklinna taristu projektile.

Martin Helme (EKRE) möönab, et Reidi tee vajalikkuses keegi ei kahtle. EKRE kandidaat lisab, et linnakeskkond ei saa olla samal ajal maakeskkond. Kui inimene soovib, et teenused oleksid kättesaadavad, siis Helme sõnul eeldab see tihedat liiklust. Liikluse toimimine aga eeldab Helme arvates Reidi tee ja Haabersti ringristmiku rajamist.

Rainer Vakra (SDE) arvates on Tallinnal olnud väga lihtne ülesanne luua Euroopa Liidu rahade eest linlastega kooskõlastatud projekt ning see valmis ehitada. Teisalt nendib Vakra, et praegusel linnavalitsusel on võime head asjad ära rikkuda. Sotsiaaldemokraat leiab, et Reidi tee loomine on mõistlik plaan, kuid projektis planeeritud ehitusmahud ei vasta tänapäevastele standarditele, mistõttu tuleb Vakra arvates projektiga nullist alustada.

Ka IRL-i esinumber Raivo Aeg toonitab, et Reidi tee lahendus on ülioluline. See, kuidas Reidi tee trass hakkab tulevikus kulgema, pole Aegi sõnul enam poliitiline vaid linnaplaneerimisega seotud küsimus. Sestap ei oska Aeg hinnata, kas Reidi tee peaks ilmavalgust nägema praeguse projekti kujul või tuleks see ümber teha.

Kristen Michal (Reformierakond) tunnistab, et tunneb Reidi tee projektiga isiklikku sidet, sest tema kiitis majandus- ja taristuministrina plaani rahastamise heaks. Michal meenutas, et tollal ütles ministeerium linnale, et kõik projekti saatvad pinged tuleb ära klaarida. Reidi tee projekti praegust seisu vaadates leiab Michal, et projekti saaks teha paremaks ning toonitab, et seda läbilaskevõimsust on pealinna vaja.