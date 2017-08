Google piirab uuendamata sertifikaadiga ID-kaartide kasutamist

Google piirab alates 5. septembrist oma veebibrauseris Google Chrome e-teenuste kasutamist kõigil ID-kaardi, Digi-ID või elamisloakaardi omanikel, kelle sertifikaadid on uuendamata. Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) andmetel on selliseid ID-kaarte kasutusel 250 tuhat, neist 116 tuhat kaarti on sellised, mille sertifikaate enam uuendada ei saa. Info puudutab vaid e-teenuste kasutajaid ning esialgu ka vaid ühte veebibrauserit, uuendamata sertifikaatidega ID-kaardid kehtivust ei kaota.

Suured numbrid ja hirmutav info ei tähenda siiski seda, et kõik kelle ID-kaardid on välja antud enne 2014. aasta oktoobrikuud, peaksid nüüd kiiremas korras ummistama PPA bürood ja taotlema uut isikut tõendavat dokumenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Füüsiline dokument jääb ikka kehtima nii piirikontrollis kui ka pangas, piirangud puudutavad vaid e-teenuseid.

"Eelkõige piiratakse just ID-kaardiga sisselogimist erinevatesse e-teenustesse. Pangad, avaliku sektori teenused, erasektori teenused - kõik, kus on vaja kasutada ID-kaarti, et teenusesse sisse logida," selgitas RIA eID valdkonna juht Margus Arm.

Eelmise aasta märtsist väljastatud dokumendid on juba uute sertifikaatidega, mis tähendab, et sellise kaardi omanik ei pea midagi tegema. Need inimesed, kelle ID-kaart on väljastatud 2014. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta märtsini, peaksid sertifikaatide uuendamiseks paigaldama arvutisse veebilehelt https://installer.id.ee/ uusima ID-kaardi tarkvara ning järgima sealseid juhiseid.

Need, kelle dokumendid on välja antud enne 2014. aasta oktoobrit ning sertifikaadid jäid uuendamata, saavad e-teenuseid vähemalt esialgu kasutada mõne teise veebilehitseja kaudu, on selleks siis Mozilla või Internet Explorer. Nemad võiksid e-teenuste aktiivsel kasutamisel kaaluda ka dokumendi väljavahetamist või siis võtta kasutusele mobiil-ID.

"Uuendamise juttu me oleme rääkinud juba aasta 2016 kevadest, et on oht, et võib selline asi juhtuda. Me oleme hoiatanud, loonud tarkvara ja väga paljud on sellele ka reageerinud. Kokku on ID-kaarte uuendanud umbes 350 tuhat inimest," ütles Arm.

Kellele veebribrauserite ja sertifikaatide jutt on segane, ei pea uuenduste pärast ka muretsema, tõenäoliselt pole nad e-teenuste aktiivsed kasutajad.

Kuna turul on välja antud 1,2 miljonit ID-kaarti ja kasutajaid on umbes 600 tuhat, siis need kõik ei ole sellised kaardid, mida igapäevaselt e-teenuses kasutatakse. Dokument kehtib füüsiliselt edasi ja kes seda e-teenustes või internetis ei kasuta, nendel ei ole muretsemiseks põhjust.

Möödunud kuul anti ligi üheksa miljonit digiallkirja, elektroonilisi isikutuvastusi tehti rohkem kui kümme miljonit. Viimase poole aasta jooksul on oma dokumenti e-teenuste puhul aktiivselt kasutanud veidi vähem kui 640 tuhat inimest.