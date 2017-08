MTÜ: ministeeriumihoone vastab puuetega inimeste nõuetele

Riigikogu liige, kaua puuetega inimeste probleeme kajastanud Tiina Kangro on tõstatanud küsimuse, miks ei ole uues superministeeriumi hoones arvestatud puuetega inimeste vajadustega. "Aktuaalne kaamera" käis majas ringi Riigi Kinnisvara AS-i ehitamisel nõustanud puuetega inimeste õiguste eest seisva MTÜ esindajaga ning selgus, et hoone vastab olemasolevatele nõuetele, kuid kohati ei ole need nõuded lihtsalt piisavad.

Superministeeriumi külastades pani Tiina Kangrot imestama, et selles ei ole täielikult läbi mõeldud puuetega inimeste ligipääsetavus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Paljudele, kes ei ole kursis, tundub, et miks me peame kõik asjad tegema nende jaoks, keda on nii vähe. Ligipääsetavus käib täna koos sellise sõnaga nagu seda on kogu maailmas kasutusel olev "iseseisev elu"," kommenteeris Kangro.

Ta lisas, et tänapäeva maailmas kasutatakse terminit "universaalne disain".

"See tähendab, et kõik asjad oleksid tehtud niimoodi, et neid saaks kasutada ka väga erinevate erivajadustega inimesed. Need on laiemad uksed, astmeteta pinnad, sellised letid, töökohad, kus saab kõrguseid muuta," selgitas ta.

RKAS-ist öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et superministeeriumi hoone on ehitatud kõiki määruseid ja seaduseid järgides. Puuetega inimeste vajadustega arvestamiseks kaasati ehitusprotsessidesse MTÜ Ligipääsetavuse Foorum. Selle juhatuse liige Villu Urban nõustus, et hoone vastab praegu kehtivatele määrustele, samas on määrused liiga leebed.

"Praegusel juhul ei ole nii hull see maja, et ta oleks täiesti ligipääsmatu, sellist asja ei ole. Maja on ligipääsetav, ta on kasutatav põhinõuetes," ütles Urban.

Majas ringi liikudes sai nentida, et Villu Urbanil ei jäänud midagi tegemata, küll aga võiksid mitmed asjad olla puuetega inimeste aspektist rohkem läbi mõeldud.

Näiteks sai ta ühe osakonna köögis kätte nõud ja teha kohvi, kuid kraanikausis toimetamiseks oleks oluliselt mugavam, kui selle all oleks tühi pind, mitte kapp.

"Kui on siin ratastoolis inimene, siis tasub see ümber mõtestada ja ümber tõsta," märkis Urban.

Ka mikrolaineahi jääb kättesaamatuks. "Mina näiteks ei saa oma sõrmekestega kätte midagi. Mis on jälle selline asi, et nüüd ma pean abi küsima," rääkis Urban.

Vastavalt kõrgusele kohandatavate töölaudadega jäi Urban väga rahule. Samas eraldatud ruumi telefoniga rääkima ta ei pääseks.

Majandusministeeriumil on aga töös uus ehitusmäärus, kus oluliselt spetsiifilisemalt ette kirjutatud, kuidas ehitamisel puuetega inimeste vajadustega arvestada.

"Nad on võtnud meie soovid, mida me tahtsime, et määruses sees oleks. Peaaegu kõik soovid on ikkagi sees," kinnitas Urban.

Uus määrus peaks valmima aasta lõpuks.