Ühinemisega jääb Saaremaa valda umbes 225 ametnikku ja teenistujat

Eelmisel nädalal pidas oma viimase istungi 24 aastat tegutsenud Saaremaa üks katusorganisatsioon - Saaremaa omavalitsuste liit. Alates 1. septembrist pole ainsana Eestis just Saaremaal enam sellist maakonnaülest organisatsiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina julgeks küll kasutada väidet, et me liigume ühistegevuste osas sammu või isegi kaks sammu edasi ehk üks omavalitsus samade liikmetega on oluliselt tugevam organisatsioon ühiselt asjade tegemiseks kui seda oli omavalitsuste liit," ütles Saaremaa omavalitsuste liidu juht Madis Kallas.

Saaremaa vallas peaks uuest aastast ametnike ja teenistujate hulk tänastes valdades olevatega võrreldes siiski mõnevõrra vähenema.

"Meil on praegustes valdades koos poliitiliste ametikohtadega umbes 240 ametikohta. Me praegu näeme, et see number saab olema umbes 225," rääkis Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu.

Hiljem võib aga nende hulk Saaremaa vallas veelgi väheneda.

"Kindlasti see vähenemine tuleb, aga see saab olema edaspidise reformi tee, sest kindlasti ei ole vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris mõtet pidada kõiki koristajaid ja kalmistuvahte jne. See korrastumine leiab aset pigem järgmisel aastal," selgitas Heinsalu.

Suurusjärgus 225 Saaremaa valda plaanitud ametikoha hulgas on ka mõned senised maavalitsuse ametikohad.

"Arvestades neid ülesandeid, mis omavalitsusele üle liiguvad, siis suurusjärk võiks olla viis kuni seitse ametnikku," arvas Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija.

Kõige suuremat kasu loodetakse järgmisel aastal Saaremaa vallas aga just kompetentsi arvelt.

"Kui praegustes väikestes valdades tegi üks inimene väga paljusid kohustusi, mis omavalitsusel on - näiteks üks inimene tegi nii ehitusega seotuid asju, maa-asju kui ka planeeringuga seotud asju -, siis praegu on võimalik spetsialiseerumine. Ja olukorras, kus kõik läheb järjest detailsemaks, on see spetsialiseerumine äärmiselt vajalik," rääkis Heinsalu.

Kindel on aga see, et uues vallas on omale seadusest lähtuvalt töökohad kindlustanud kõik praegustes valdades lapsepuhkustel olevad vallaametnikest emad või isad.