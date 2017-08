Tartus on jäänud puudega inimestele treeningsaali rajamine üürikulude taha

Mullune "Jõulutunnel" kogus raha, et Eesti liikumispuudega inimeste liit saaks rajada liikumispuudega inimestele treeningsaalid nii Tallinnasse kui ka Tartusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna saal peaks avatama selle aasta lõpus, Tartus aga ei ole tänini treeningsaali jaoks taskukohaseid ruume leitud.

Neljapäeval toimunud "Esimese koolikella jooksul" kogutigi raha selleks, et treeningsaali üürikulusid kergem katta oleks ja liikumispuuetega lapsed ja noored hõlpsamini sporti teha saaks.

"Me pahatihti teame, et need noored on igapäevaselt seotud taastusravi, rehabilitatsiooniga, aga müüt on see, et taastusravi ja rehabilitatsioon ei ole sport. Need lapsed ja noored tahavad ka mingisuguse harrastusega tegeleda, nii et tegelikult me üritame edendada nende sportimisvõimalust," selgitas heategevusjooksu korraldaja Kadri Pill.

"Kui tavakodanik võtab ükskõik kust need ruumid, siis meil on väga spetsiifilised tingimused, mis puudutavad ligipääsetavust või see peab olema esimesel korrusel, kus ei ole treppi või seal peavad olema kaldteed," rääkis liikumispuudega inimeste liidu tegevjuht Jaanika Klopets.

Kõige nooremad jooksul osalenud heategijad olid kolmeaastased, kokku läbis raja ligi 200 jooksjat. Omavahel võeti mõõtu ka ratastoolirallil.

"Ma tegelikult tahaksin esile tõsta ühte kümneaastast tütarlast, kes ise on ratastoolis. Tema tahab proovida nii ratastoolirallit kui ka, kuna ta ongi neljanda klassi laps, siis esimese kuni neljanda klassi distantsil ta peaks olema stardis," rääkis Pill.

"Esimese koolikella jooks" toimus tänavu esimest korda.