USA kindrali hinnangul on Islamiriigi liider endiselt elus

USA kindralleitnant Stephen Townsend avaldas neljapäeval arvamust, et sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) liider Abu Bakr al-Baghdadi on tõenäoliselt endiselt elus.

"Me otsime teda iga päev. Ma ei usu, et ta on surnud," ütles Islamiriigiga Iraagis ja Süürias sõdivate koalitsioonivägede komandör pressikonverentsil.

Townsend möönis, et tal pole aimugi, kus Baghdadi täpsemalt viibida võiks.

"Viimane Islamiriigi vastuhakk leiab aset Eufrati jõe keskjooksualal. Kui me ta leiame, siis me ma arvan, et üritame teda esmajoones tappa. Pole tõenäoliselt vaeva väärt proovida teda kinni võtta," tõdes kindral.

Venemaa armee teatas juunikuus, et püüab leida kinnitust infole Baghdadi hukkumise kohta venelaste õhurünnakus Raqqa lähistel. Kremli kõneisik Dmitri Peskov tunnistas siis, et täpsemat infot IS-i juhi saatuse kohta ei ole endiselt. "Laekuv info on vastuoluline ja asjakohased ametid kontrollivad seda," ütles Peskov.

Kuuldusi Baghdadi surmast või haavatasaamisest on liikunud korduvalt ka varem.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teavitas seepeale, et kuulis IS-i juhtivliikmetelt Süürias asuvas Deir Ezzori provintsis samuti kuuldusi Baghdadi surma kohta.

USA kaitseminister James Mattis ütles tollal, et ei saa Baghdadi surma "kinnitada ega ümber lükata" ning lisas, et Washington eeldab, et ta on elus, kuni ei ole leidnud tõestust vastupidine.