USA president annetab tulvaohvrite abistamiseks miljoni

"President annetab miljon dollarit oma isiklikku raha, et aidata inimesi Texases ja Louisianas," kinnitas Valge Maja eestkõneleja Sarah Sanders ajakirjanikele.

Sanders lisas, et esialgsete plaanide kohaselt kavatseb president laupäeval taas sõita õnnetuspiirkonda.

USA asepresident Mike Pence saabus neljapäeval Texase osariiki Corpus Christisse, et saada isiklikult ülevaade tormi Harvey tekitatud kahjust. Pence'i saadavad energeetikaminister Rick Perry, kes on endine Texase kuberner, ja teised valitsusliikmed.

Kaks päeva varem käis Texases tormikahjude ja päästetööde tutvumas president Donald Trump.

Valge Maja teatas neljapäeval, et administratsioon taotleb kongressilt hädarahastust tormikahjudega toimetulemiseks.

"Meil on tegemist suurte kahjudega muu hulgas riigi infrastruktuurile," tõdes presidendi sisejulgeolekunõunik Tom Bossert.

"Lisaks on meil viimastel andmetel umbes 100 000 kodu, mida see torm on kahjustanud. See on väga suur number," lisas Bossert.