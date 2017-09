Põhja prefektuuri esindaja ütles Delfile, et Oja tegi joobes peaga neljapäeva hilisõhtul mitu avariid. Tal mõõdeti vähemalt 1,5-promilline joove, mis toob automaatselt kaasa kriminaalkorras karistamise.

Pealtnägija sõnul toimus esimene avarii Pirita tee ja Kose tee ristis, teine avarii juhtus Pirita Selveri juures. Pärast seda oli mees jätkanud sõitu. Politsei jõudis mehele kiirelt järele ning pidas ta koduhoovis kinni.

Öö kainestusmajas veetnud Oja andis reede hommikul politseile juhtunu kohta ütlusi, pärastlõunal astus ta kohtu ette.

Peeter Oja auto seismas reede hommikul näitleja koduhoovis. Autor: Postimees/Scanpix

Oja ütles pärast vabanemist kainestusmajast ja politseijaoskonnast portaalile Elu24, et ta ise juhtunus viga ei saanud. Ühtlasi kinnitas näitleja, et tal on piinlik ja ta vabandab. «Ma väga vabandan oma käitumise pärast ja loodan südamest, et selliseid asju ei toimu enam.»