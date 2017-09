Simson kutsus tööandjaid üles miinimumpalka tõstma

Tööandjad ja ametiühingud alustasid augusti alguses läbirääkimisi järgmise kahe aasta alampalga määrade osas, kuid seni pole läbirääkimised tulemusi andnud ning nendega jätkatakse septembris.

„Alampalk on viimastel aastatel teinud läbi stabiilse tõusu, jõudes käesolevaks aastaks 470 euroni. Paraku on minuni jõudnud kuuldused, et seoses järgmise aasta alguses toimuva tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega 500 euroni on tööandjad seisukohal, et alampalka ei peaks järgmisel aastal tõstma," ütles Simson pressiteates.

"Olen selgelt seesuguse arvamuse vastu ja kutsun tööandjaid üles ametiühingutega koostööd tegema ning alampalka kasvatama,“ lisas minister.