Äripäev laieneb esmaspäevast paberilt raadioeetrisse

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi rääkis ERRile, et raadioprogramm alustab umbes 30 saatega, millest 16 lähevad eetrisse korra nädalas ja umbes sama paljud korra kuus.

Päeva alustab raadiojaam kella 7-9.15 vältava hommikuprogrammiga ning selle ajal lähevad uudised eetrisse igal pooltunnil. Pärast hommikusaate lõppu kuuleb uudiseid igal täistunnil ning uudistevalikul tahetakse olemasolevatest raadiojaamadest eristuda sellega, et rohkem on fookuses majandus ning ka lokaalsus - keskendutakse eelkõige Eesti ettevõtlust puudutavale.

Hommikuprogrammi hakkavad juhtima Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, peadirektor Igor Rõtov, Aivar Hundimägi, raadio projektijuht Priit Jõgi ning ajalehe uudistetoimetuse juht Harry Tuul. Lisaks plaanitakse hommikuprogrammi tegijate hulka kaasata üks ettevõtjatele tuntud inimene, kelle nime ei soovinud Hundimägi veel avalikustada, sest konkreetsed kokkulepped on sõlmimata. Samuti on kavas kasutada külalissaatejuhte.

"Me ei loe hommikuprogrammis üles, kui palju oli hukkunuid ja kes sõitis vastu posti, mis pole meie arvates nii tähtis info meie sihtrühmale."

Eraldi raadiotoimetust ei looda, vaid raadio on üks toimetuse osa ehk lisakanal oma lugude rääkimiseks. Selliselt tegutsemine on ka kuluefektiivne.

Tööpäeviti on originaalsaateid eetris kokku neli ja neist kolm lähevad seejärel kordamisele.

"Kuna oleme aasta otsa, alates eelmise aasta maist oma podcast'i lehekülge teinud, kasutame erinevates saadetes ka varasemaid salvestatud materjale. Osa on eetris juba podcast'idena kõlanud, osa aga pole eetrisse jõudnud," kirjeldas Hundimägi.

Raadiot tehakse samale sihtrühmale nagu Äripäeva ajalehte - ettevõtjatele, ettevõtlikele inimestele ja väikeinvestoritele.

"Oleme pannud paika, et see oleks asjalik, kasulik ja arutlev. Üritame olla saateteemade valikul teistest praegustest juturaadiotest mõnevõrra spetsiifilisemad, minna teemadega rohkem süvitsi," sõnas Äripäeva esindaja.

Lisaks majandusele on fookuses ka üldpoliitilised teemad, kuid Kukust ja Vikerraadiost eristutakse näiteks selle poolest, et ei tehta vox populi't.

"Me ei loe hommikuprogrammis üles, kui palju oli hukkunuid ja kes sõitis vastu posti, mis pole meie arvates nii tähtis info meie sihtrühmale. Proovime esitada praktilisi kogemusi ettevõtete poolt, nii edukaid kogemuslugusid kui ka persoonidepõhiselt, nii tipp- kui keskastmejuhtide kogemust," selgitas Hundimägi. "Näeme, et meie raadiokuulaja on inimene, kes lisaks enda rahakotile otsustab ettevõttes ka mõne teise eelarve üle".

Raadioreklaamiturg on stabiilsem

Rääkides põhjustest, mis tõukavad Äripäeva raadiojaama tegema, ütles Hundimägi, et raadioreklaamiturg on viimastel aastatel olnud väga stabiilne ning aasta-aastalt väikese protsendiga ka kasvanud, erinevalt trüki- ja telereklaamiturust, mis on olnud languses.

"Teisalt on raadioreklaami maht Eestis kaks korda suurem kui näiteks ajakirjade reklaamituru maht, aga konkurents meie hinnangul just business-to-business-valdkonnas on raadios Eestis väga tagasihoidlik. Sisuliselt on meil selles valdkonnas ainult Kuku, ülejäänud on muusika- või kohalikud raadiod. Arvan, et suudame selles valdkonnas hästi konkurentsi pakkuda," sõnas ta.

"Hundimäe sõnul üritatakse kindlasti jõuda sinnamaani, et olla üle Eesti FM-sagedusel kuulatavad."

Küsimusele, kas sellisele raadiojaamale kuulajaskonda jätkub, vastas Hundimägi, et nii Äripäeva püsilugejaid kui ka raadiokuulajaid võiks olla jämedalt öeldes kümme protsenti elanikkonnast. Kitsas suunitluses raadiotegijad riski ei näe, kinnitas ta.

"Alustame raadioga 4. septembril nii, et me ei ole kahjumis ehk ei maksa peale. Kulud on kõik kaetud tänu sellele, et on olemas arvukalt ettevõtjaid, kes on valmis seda projekti toetama ja ennast selles raadios reklaamima. Oluline on põhimõte, et me ei tule turule kahjumliku projektiga ja täna saame öelda, et kahjumit me selle projektiga ei teeni," lausus Äripäeva peatoimetaja asetäitja.

Raadiot tahetakse teha pikaajaliselt ja Hundimäe sõnul üritatakse kindlasti jõuda sinnamaani, et olla üle Eesti FM-sagedusel kuulatavad.

"Eks siis seda kahe aasta pärast ole näha," ütles ta. (2019. aastal jaotatakse raadiote üleriigilised ringhäälinguload ümber - toim.)

Kohe kavatseb aga raadiojaam taotleda olemasoleva sageduse võimsuse suurendamist, sest see on Hundimäe sõnul Kukust ja Vikerraadiost nõrgem, mistõttu võib mõnedes Harjumaa kohtades kuuldavusega probleeme olla.

Tallinnas ja Harjumaal kuuleb Äripäeva raadiojaama sagedusel 92,4 MHz.