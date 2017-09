Lõppenud vähipüügihooaeg tõi kaasa seitse kriminaalmenetlust

Reidide käigus eemaldasid inspektorid veekogudest rohkem kui paarsada ebaseaduslikult püügile seatud vähipüügivahendit.

Läbi aastate on üheks populaarsemaks vähipüügipiirkonnaks Saaremaa ja seal tuleb sagedamini ette ka rikkumisi.

Tänavu tuvastati Saaremaal seitse olulise keskkonnakahjuga rikkumist, mis tähendab, et kahjusumma on üle 4000 euro. Nende rikkumistega seoses on alustatud kriminaalmenetlust või on kriminaalmenetlus alustamisel. Rikkumistega kaasnenud kogukahju on arvestatud kokku 220 180 eurot.

„Kuna uurimine seisab ees, ei saa nende rikkumiste sisust täpsemalt rääkida. Väärtegude puhul oli probleemiks püük vales veekogus (st vähipüügiluba oli olemas, aga püügiks teises veekogus), mis on kalapüügiseaduse mõistes loata püük,“ märkis keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer.

Lisaks vähipüügiga seotud rikkumistele alustati Saaremaal üheksa väärteomenetlust looduskaitseseaduse alusel. „Ehkki tuletasime vähipüügihooaja eel meelde eramaal ja rannal-kaldal liikumise piiranguid, on vähipüüdjad tekitanud maaomanikes üle nende maade sõitmisega palju pahameelt,“ lisas Haamer.

Valgamaal alustati vähipüügikontrollide tulemusel kolm väärteomenetlust seoses ebaseadusliku vähipüügiga.

Harjumaal on augustikuus alustatud vähipüügiga seoses 10 väärteomenetlust. Probleemiks on olnud loata püük ja püük keelatud viisil ehk kätega, mis ei ole kalapüügiseaduse järgi lubatud.