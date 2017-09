Tallinnas registreerus valimistele viis valimisliitu

Reedese seisuga on registreeritud viis valimisliitu: "Eesti Ellujäämisliikumine", "Metroolinn", "MEIE Tallinn", "Vaba Talinna Kodanik", "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn", ütles Tallinna valimiskomisjoni aseesimees Heiki Soome BNS-ile.

"Eile esitati veel üks valimisliit ja see registreeritakse täna kell 14, selle valimisliidu nimi on "Valimisliit Hääled - International and Local Voices for the Prosperous Future of Tallinn / rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks".

Valimisliitude registreerimise tähtaeg oli neljapäeva õhtul kell 18.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.