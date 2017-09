Prantsuse minister: Põhja-Korea on paari kuu pärast võimeline USA-d ründama

Le Drian nimetas raadiojaamale RTL Pyongyangi järjestikuste raketikatsetuste järel kujunenud olukorda "äärmiselt tõsiseks" ja kutsus stalinistlikku riiki suurenevate pingete leevendamiseks dialoogi juurde naasma.

"Me näeme Põhja-Koread, kelle eesmärk on hankida homme tuumarelva kandevõimega raketid," sõnas Prantsuse välisminister.

"Paari kuu jooksul saab see reaalsuseks. Sel hetkel, kui riigil on võime rünnata Ühendriike, isegi Euroopat ja vähimal juhul Jaapanit ja Hiinat tuumarelvaga, muutub olukorda plahvatuslikuks," lausus ta.

USA ja Põhja-Korea vahel on viimastel kuudel puhkenud viimaste aastakümnete tõsiseim vastasseis.

Teisipäeval tulistas Pyongyang keskmaaraketi üle Jaapani territooriumi. Varem on stalinistlik riik ähvardanud tulistada rakette USA Vaikse ookeani territooriumi Guami lähistele.

Pinged suurenesid järsult pärast Põhja-Korea kaht edukat mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) katsetust juulis. See tähendab, et Pyongyang on teoreetiliselt võimeline toimetama ICBM-i USA läänerannikule.

ÜRO Julgeolekunõukogu mõistis Põhja-Korea teisipäevase raketikatsetuse ühehäälselt hukka.

Le Drian kutsus Pyongyangi "naasma läbirääkimiste teele".

Venemaa ja Hiina on teinud pingete leevendamiseks ettepaneku, et USA ja Lõuna-Korea peatavad Pyongyangi ärritavate ühisõppuste korraldamise ning Põhja-Korea peatab raketikatsetused.

Lavrov: Venemaa ei saa üksi peatada USA sõjalist sekkumist Koreas

Venemaa ei suuda üksinda peatada USA sõjalist sekkumist Korea poolsaarel ning Washington peaks astuma esimese sammu rahumeelse lahenduse suunas, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov reedel.

"Loomulikult ei suuda Venemaa seda üksinda teha," sõnas Lavrov Moskva riiklikus rahvusvaheliste suhete instituudis tudengite küsimustele vastates.

"Me peame toetuma mitme riigi kainele mõistusele," ütles ta.

USA peaks esimesena astuma sammu rahumeelse lahenduse suunal Korea poolsaarel, ütles Vene välisminister. "Kui sõda on tulemas ja ameeriklased on tunnistanud, et nad kaaluvad sõjalisi võimalusi, siis esimese sammu peavad astuma need, kes on targemad ja tugevamad, kui tahetakse seda sõda vältida," sõnas Lavrov.

Vene esidiplomaat leiab ka, et Põhja-Korea suhtes on kehtestatud kõik mõeldavad ja mõeldamatu sanktsioonid, mis tuleb ellu viia, ent rohkem sanktsioone riigile kehtestada ei tuleks.