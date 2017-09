Tõniste: teist pensionisammast ei ole lähiajal plaanis reformida

Tõniste ütles ERRile, et Seedri ettepanekus pensionisüsteemi reformida ei ole midagi üllatavat, sest ta on sellest varemgi rääkinud.

"Teema on iseenesest tõsine, igal aastal ju paigutab riik omaltpoolt 400 miljonit eurot ja küsimus, kas see läheb kõige efektiivsemalt - võib-olla saaks seda tõesti täna paremini kasutada, mis tulevikus rohkem kasu tooks, sest puuduvad töökäed, mis on järjest põletavam probleem. Arvan, et paarikümne aasta pärast ongi põhiküsimus, kes nendele põlvedele, järgmistele pensionäridele pensioni maksab," sõnas ta.

Minister märkis, et pensionikogumissüsteem on igal juhul vajalik, aga ka diskussioon selle üle, kuidas ja mil viisil see kõige paremini toimiks ja aitaks ka Eesti majandust elavadada - et investeeringud tuleksid osaliselt Eestisse, sest Eesti investeerimisfondid tunnevad kõige paremini just kohalikke olusid.

"Diskussioon sel teemal peab kindlasti jätkuma ja alles hiljuti on tehtud ka seadusemuudatus, et soodustada pensionifondide investeeringuid Eesti majandusse," lausus Tõniste.

Ühtset seisukohta ei ole teise samba kohustuslike maksete osas tema sõnul kujunenud ka IRLis ning koalitsioonis pole küsimust samuti tõstatatud.

"See on hästi suur ja keeruline ja oluline teema. On väga raske ennustada, mis see õige süsteem on. Seda saame sajaprotsendilise kindlusega öelda võib-olla 30 aasta pärast, kas tegime tookord õigeid otsuseid või mitte," nentis rahandusminister.

Ta lisas, et hetkel ei ole ka rahandusministeeriumil plaanis seda teemat edasi analüüsida ja lähiajal mingeid samme oodata ei ole. Praegu tegeldakse uue majandusprognoosi kokkupanemise ja eelarve riigikokku toomisega.

Helir Valdor Seeder kirjutas Postimehes ideest reformida pensionisüsteemi nii, et teise samba kohustuslikud maksed lõpetada.

Aasta jooksul kokku kogutavad 400 miljonit eurot aastas oleks erakonnajuhi arvates mõistlikum paigutada praeguste töötajate tervisesse, haridusse või majandust edendavatesse olulistesse taristuinvesteeringutesse või jätta inimestele endile vabadus oma tulevikupensioni kindlustamisel.