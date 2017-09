Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Veebiprojekt "Vali ära vali", mis algab ERR.ee-s 6. septembrist, ei ole nähtav ainult rahvusringhäälingu veebist, vaid see on leitav ka Facebookist ja Instagramist . Ühtlasi jõuab projekti raames ETV eetrisse telemagistrite noortele suunatud valimissaade "Mida noored arvavad".

Tudengid käivad läbi erinevad Eesti nurgad, et uurida, kui hästi on noored kursis oma valikuvõimalustega ja kas neil on üldse plaanis minna oktoobris valima. Lisaks sellele tehakse ülevaateid sellest, kuidas poliitikud proovivad uut valijate gruppi mõjutada ehk mida erakonnad lubavad noortele?

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) tudengid alustavad õppeprojekti “ELU” raames valimisteemalise veebiprojektiga “Vali ära vali”. Projekti eesmärgiks on juhtida noorte tähelepanu sellele, et käesoleva aasta 15. oktoobril saavad esmakordselt Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel oma häält anda ka 16- ja 17-aastased noored.

