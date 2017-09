Augusti lõpu seisuga vähenes liiklussurmade arv aastaga kaheksa võrra

Tänavu on liiklusõnnetustes elu kaotanud 34 inimest, mida on mullu sama perioodiga võrreldes kaheksa võrra vähem.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) esialgse statistika järgi toimus jaanuarist augustini Eesti teedel 901 inimkannatanuga liiklusõnnetust, mida oli 74 võrra vähem kui mullu. Neis said vigastada 1103 inimest ehk mullusest 154 võrra vähem.

Liikluskeerises elu kaotanuid on tänavu olnud 34, nende seas üks laps, kes viibis sõiduautos reisijana. Jalgratturite osalusega liiklusõnnetuste arv ja seega ka viga saanud jalgratturite arv on aga kasvanud – tänavu kaheksa kuuga juhtus 134 liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja said viga 129 jalgratturit. Mullu oli samal perioodil 127 liiklusõnnetust, milles hukkus kolm ning said viga 118 ratturit.

Selle aasta kaheksa kuuga liiklusõnnetustes hukkunute seas on ka viis jalakäijat, vigastada sai 183 jalakäijat. Mullu esimese kaheksa kuu järgel olid need näitajad vastavalt 13 ja 224.

Sel aastal on raudteeülesõidukohtades toimunud kolm ränka liiklusõnnetust, milles hukkus kokku viis inimest.