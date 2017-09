Harku kinnipidamiskeskusest vabaneb seksuaalkurjategija

PPA välismaalaste talituse migratsioonijärelevalve juhtivametnik Katrin Tammekun selgitas "Aktuaalsele kaamerale," et Vrontšenko on Eestis aastaid elamisloa alusel elanud, kuid kuna teda karistati kriminaalkorras seksuaalkuritegude eest alaealisega, tunnistas PPA tema kui kriminaalkuriteos süüdimõistetu elamisloa kehtetuks.

Poolteist aastat tagasi vabanes Vrontšenko pärast karistuse ärakandmist vanglast kui riigis seadusliku aluseta viibiv isik.

"Sel päeval, kui ta vabanes vanglast, peeti ta kinni kui riigis ebaseaduslikult viibiv isik ja kohtu loal paigutati ta kinnipidamiskeskusesse," selgitas Tammekun.

Edasi järgnes protsess, kus politsei üritas Vrontšenkot 18 kuu vältel tagasi päritoluriiki Venemaale saata, kuid Vene Föderatsioon ei väljastanud tagasisaatmisdokumente.

Nii vabanebki Vrontšenko 4. septembril - kinni teda enam pidada ei saa, riigist välja saata ka mitte.

"Arvestades seda, et ta on oma karistuse ära kandnud, on tal võimalus näidata, et ta on õiguskuulekas ühiskonna kodanik," lausus Katrin Tammekun.

Küsimusele, kas on põhjust mehe vabanemise üle tema tausta arvesse võttes muret tunda, vastas Katrin Tammekun: "Ei ole ka põhjust mitte muretseda."

Kaheksa aastat tagasi mõisteti Vrontšenko kohtus süüdi oma üheksaaastase kasutütre vägistamises.

Tänavu mais avaldas ta intervjuus Postimehele kahetsust, et võttis omal ajal Vene kodakondsuse, sest tal on kindel plaan Eestisse jääda. "Siin on minu perekond, minu lapsed. Ma elan nende nimel, mitte enda nimel," rääkis mees toona kinnipidamiskeskusest telefonitsi.