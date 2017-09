Briti minister: meilt ei saa Brexitiga seoses välja pressida

Foxi sõnul peaksid läbirääkimised eelnõu lõpliku variandi üle algama nii pea kui võimalik, sest see oleks ettevõtlusele kasulik, vahendas BBC.

Fox ütles reedel Jaapanis viibides, et kõik saaksid Brexitist kasu, kui selle tulemus oleks piiranguteta vabakaubandus.

Kui ministrilt küsiti, kas Suurbritannial poleks aeg öelda oma Brexiti hind, ütles ta ITV Newsile: "Meilt ei saa välja pressida esimese osa (lahutusarve) eest. Meie hinnangul me peaksime alustama arutelusid lõpliku leppe üle, sest see on hea ettevõtetele ja see on hea nii brittidele kui ülejäänud Euroopa Liidu inimestele."

EL-i läbirääkija Michel Barnier on öelnud, et kõnelused kaubanduse üle on veel üsna kaugel.

Nii Barnier kui ka Briti Brexiti minister David Davis tõdesid neljapäeval, et nn lahkumisarve suurus on üks punkt, milles ollakse eriarvamusel.

Suurbritannia tahaba lustada kaubanduskõnelusi ja arutada tulevase suhte üle EL-iga nii pea kui võimalik, kuna see on Londoni hinnangul kasulik mõlemale poolele. Brüsseli hinnangul tuleb aga enne teha piisavaid edusamme lahkumisarvega seoses ja alles siis saab rääkida tulevikust.