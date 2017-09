Apteekrite sõnul peaks ka apteegis segatud ravimitel olema soodustus

Apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv ütles ERR-i raadiouudistele, et juba aastaid on liit tähelepanu juhtinud sellele, et retseptiravimid on soositumad kui apteegis kohapeal valmistatud ravimid.

"On üldine põhimõte, et teatud ravimid on 100-protsendilise soodustusega, osad 75-, 90-protsendilise soodustusega ja kõik need ravimid, mis ei ole ei 90-, 75- ega 100-protsendilise soodustusega, on 50-protsendilise soodustusega. Aga on juhtunud niisugune kummaline olukord, et kui kirjutatakse välja ravim, aga seda ravimit ei ole tööstuslikult olemas, vaid see on vaja valmistada apteegis, siis tegelikult selle ravimi hinnast üldse midagi ei hüvitata," selgitas Sarv.

Tema sõnul on olukord eriti ebaõiglane näiteks lastevanemate jaoks, sest ligi pooled apteegis valmistatud ravimitest on mõeldud just väikelastele.

"Kõige enam valmistatakse pulbreid ja esikohal on siin südamerikkega laste pulbrid. Kirjutatakse vererõhu alandajaid, südame rütmi korrigeerivaid ravimeid ja ka teisi südamerikke puhul kasutatavaid ravimeid. Ja kogused, mida lapsed tarvitavad või inimesed saavad, on päris suured, sest korraga valmistatakse ja väljastatakse 120-400 pulbrit. Ja hinnad ei ole mitte väikesed," rääkis ta.

Sarv lisas, et olukord, kus apteegis valmistatud ravimi hind tuleb lapsevanemal enda taskust täies ulatuses kinni maksta, viib omakorda ka seaduslikkuse piiridest väljuvate tegudeni.

"Praegu muidugi kasutatakse erinevaid skeeme. Puht praktikas, kus n-ö üks silm kinni pigistatakse, on see, et kirjutatakse välja mingisugune tööstuslikult toodetud ravim, mis on soodustusega ja sellest valmistatakse uus ravim. Igasuguseid skeeme on, aga need tegelikult ei ole päris seadusega kooskõlas ja selline seadusetus tuleks ära lõpetada," ütles Sarv.

Olukorra lahendusena näebki apteekrite liit, et vähemalt kuni 4-aastaste laste retseptiravimid peaksid kuuluma haigekassa poolt 100-protsendiliselt hüvitatavate ravimite hulka hoolimata sellest, kas tegemist on tööstusliku või apteegis valmistatud ravimiga.

Nii sotsiaalministeerium kui ka haigekassa kujundavad ettepaneku suhtes oma seisukohta. Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatskoonitalituse juhi Liis Hinsbergi sõnul hüvitab juba täna haigekassa väikelaste ravimite hinnad 100-protsendiliselt, isegi kui need on vaja apteegis ümber töödelda.