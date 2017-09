Keenia ülemkohus tühistas Kenyatta võidu presidendivalimistel

Ülemkohus otsustas rahuldada opositsiooni presidendikandidaadi Raila Odinga kaebuse häältega 4-2. Odinga väitis, et elektroonilisel teel edastatud valimistulemustesse häkiti ja neid muudeti Kenyatta kasuks.

Kenyatta võitis 8. augustil peetud presidendivalimiste teise vooru 54-protsendise toetusega.

Kohtu hinnangul ei vastanud valimised põhiseadusele.

Odinga advokaat oli palunud kohtul Kenyatta võit tühistada, viidates häälte kokkulugemisel esinenud "anomaaliatele", mis mõjutasid umbes viit miljonit häält.

Keenia sisepoliitiline olukord on viimastel aastatel olnud võrdlemisi stabiilne, kuid demokraatia varjus on jätkuvalt oluline etniline kuuluvus.

Keenia 2013. aasta valimised möödusid rahulikult, kuigi opositsioon süüdistas võime häälte võltsimises, aga 2007. aasta valimiste järel tapeti etnilisi piire järginud vägivallas üle tuhande inimese.

Opositsioonijuht nimetas ülemkohtu otsust ajalooliseks

Keenia opositsioonijuht Raila Odinga nimetas ülemkohtu otsust ajalooliseks.

"See on Keenia rahva ning Aafrika mandri rahvaste jaoks laiemalt ajalooline päev," ütles Odinga, lisades, et tegemist on esimese korraga, kui Aafrikas on presidendivalimiste tulemus tühistatud.

Presidendi advokaadid: kohtuotsus on poliitiline

President Uhuru Kenyatta advokaadid nimetasid ülemkohtu reedest otsust presidendivalimiste tulemuste tühistamisest "vägagi poliitiliseks otsuseks", kuid lubasid sellega leppida.

Presidendi esiadvokaat Ahmednassir Abdulahi rääkis kohtuga pärast selle otsust tühistada läinudkuiste presidendivalimiste tulemused, mis andsid võidu Kenyattale, ja korraldada 60 päeva jooksul uued valimised.

Kenyatta ei nõustu kohtuotsusega, kuid austab seda

Kenyatta ütles reedel, et ei nõustu ülemkohtu otsusega, mis tühistab tema võidu valimistel ja nõuab uusi valimisi, kuid austab seda.

"Ma isiklikult ei ole täna langetatud otsusega nõus, kuid austan seda," ütles president ja lisas, et tema arvates otsustas kuus kohtunikku "minna rahva tahte vastu".