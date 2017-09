Mart Luik: kui saan volikokku, astun ka parteisse

Luik ütles veel, et kuigi IRL-i seis ei ole just kiita, saab minna ainult paremaks ja valimispäeval ootab ta paremat tulemust kui viimased populaarsusküsitlused näitavad.

Miks valisite kohalikel valimistel kandideerimiseks just IRL-i, aga mitte Keskerakonna või sotsid või Reformierakonna?

Keskerakonna ja sotside puhul kindlasti oli selleks põhjuseks see, et mul maailmavaateliselt ei ole nendega väga palju ühist. Ma ei jaga neid seisukohti, mida need erakonnad esindavad. Reformierakonnaga oli mul ka juttu, aga seal ma jõudsin tõdemuseni, et neil juba kõik rohkem või vähem suurepärased mõtted oma sügisesteks valimisteks juba valmis mõeldud. Minu panus oleks seal väga tagasihoidlik. IRL-i puhul oli sümpaatne see, et nad tahtsid mind aktiivselt kaasata, mitte ainult selles osas, et ma olen Haabersti esinumber, aga ka sisuliselt. Olen saanud ka laua taga inimeste rääkida ka ülelinnalistes asjades kaasa. Annan endale täitsa aru, et IRL-i seis ei ole täna suurepärane, aga mu meelest saab sealt ainult paremaks minna. Kui ma vaatan, kui palju Eesti ühiskonna jaoks olulisi inimesi ikkagi jätkuvalt on IRL-i liikmed, siis tegelikult see potentsiaal on võimalik realiseerida ka positiivses mõttes.

Kas te kavatsete valituks osutudes ka volikokku minna?

Ikka. Muidu ei ole ju mõtet selles protsessis osaleda. Minu filosoofia on see, et inimesed, kes kandideerivad peaksid olema ennekõike need, kes reaalselt seda tööd tegema lähevad. See niiöelda partlus on Eestis lubatud, aga ega ma selle suurem fänn ei ole. Siis on ka aus, kui need, kes tegelikult ei lähe, aga osalevad, ütlevad ka välja, et ma lihtsalt toetan oma erakonda. Kui mina osutun valituks, siis ma kindlasti kavatsen selles töös ka aktiivselt kaasa lüüa.

Kas siis astuksite ka parteisse?

Tõenäoliselt jah. See praegune protsess oli kõik nii kiire, et ma ütlesin neile ausalt, et tahaks tööle hakata ja siis vaadata, kuidas mina neile sobin ja kuidas nemad mulle sobivad. Erakond ei ole ju muud kui inimeste kooslus, kes vabatahtlikult on nõus koos mingit ühist asja ajama ja eest vedama. Kuidas see meil klapib, seda me näeme reaalses elus. Kui see klapib, siis ma hea meelega panustan IRL-i ka rohkem.

Kelle poolt see praegune initsiatiiv tuli?

Nende poolt. Mis seal salata, eelmine reede, kui ma teatasin, et ma Edgar Savisaarega liitumisest keeldun ja oma rollist valimisliidus Tegus Tallinn kohe taandun, siis enamik helistasid ikka mulle. Oli ka jutuajamine Vaba Tallinna Kodanikuga, aga mul on selline tunne, et nad naudivad protsessi, aga ei ole väga keskendunud tulemusele. Eks ma soovin neile edu, aga mul ei olnud suuremat uskumist, et neil sügisel väga hästi läheb.

Millised on peamised erinevused teie jaoks Tegusa Tallinna ja IRL-i valimisprogrammi vahel?

Üllatavalt palju on samu asju. Tegusa Tallinna lähenemine oli ka algselt, et me ehitame võimalikult läbipaistva linnajuhtimise süsteemi, me eemaldume parteilisest juhtimisest. Eks ma keskendun enam vähem samadele asjadele, mis ka seal. IRL-il on hästi positiivne, et müüa vähemusosalus sisuliselt kõigis Tallinna linnale kuuluvates ettevõtetes, see muudab need ettevõtted läbipaistvamaks.

Mis on Teie jaoks IRL-i olulisemad valimislubadused Haaberstis?

Ma natuke veel neid töötan läbi, aga minu fookus Haaberstis on see, et ühistranspordi liinivõrk tuleb väga ratsionaalselt uuesti läbi vaadata ja sinna olulisi muudatusi sisse viia. Ma toon teile ühe markantse näite, kus Tiskre asumist sõidab buss number 4 Õismäele, kus tulevad inimesed maha ja lähevad üle tee järgmisesse bussipeatusesse, mis nad tegelikult kesklinna viib. Ma ei saa aru, mis loogikast lähtuvalt see liin sinna käima pandud on. Kui on väiksem hulk inimesi, kes Õismäele tahavad selle bussiga saada, siis las ta olla, aga kindlasti peab Tiskre asumist käima regulaarne liinibuss kesklinna. See on päris skandaalne, et seda tänaseni tehtud ei ole. Kergliiklusteed on mitmed kohad välja ehitamata, need tuleb lõpuni viia. Siis Tiskre elanikud kunagi ehitasid ise üle oja ise silla, see lõhuti ära. Omavalitsus ei ole suutnud ühendada kahte asumit, mis on väga lähedal üksteisele. Et saaks liikuda ranna äärt mööda oleks äärmiselt sümpaatne. Siis on veel kooli ja lasteaia teema. Tõttöelda vahepeal jäi osadele piirkonna inimestele selline mulje, et kuna siin justkui tundus, et linn väga palju tähelepanu neile ei pööra, et mis selle põhjuseks võiks olla. Kas põhjus on siis see, et siin on nii vähe valijaid? Ja muidugi, mis on Haabersti piirkonna jaoks ülioluline on see, et see Haabersti ristmik saaks võimalikult kiires ehitustempos lõpuni viidud, sest see tekitab praegu väga metsikuid ummikuid siin.

Millisteks te IRL-i võimalusi valimistel peate, mitu kohta volikogus?

Praegu on raske prognoosida. IRL on praegu üldistes reitingutes suhteliselt tagasihoidliku koha peal, aga samas on ta ajalooliselt alati suutnud näidata seda, et nii kandidaadid kui ka valijad tulevad ikkagi erakonnaga kaasa just sellel konkreetsel valimiste päeval. On enamasti suudetud teha parem tulemus kui seda on näidanud populaarsusküsitlused. Ma seda prognoosi praegu ei teeks. Aga selge eesmärk on kõigil kandidaatidel silme ees. Tallinna volikokku tahab IRL saada nii hea positsiooni kui võimalik. Valimisi me võitma ei lähe, aga tubli tulemuse tahaks teha. Kui asjaolud on soodsad, siis võib-olla oleks IRL ka üks osaline mõnes koalitsioonis.

Millises?

See sõltub juba sellest, kes millise tulemuse teeb. Mis seal salata, kõige intrigeerivama olukorra on loonud ju Keskerakond ise, mis on läinud kaheks ja võistleb iseendaga sisuliselt. Nii, et kuidas Keskerakonna senised toetajad Tallinnas käituvad, sellest väga palju sõltub, mis Tallinna linnas alates 16. oktoobrist juhtuma hakkab.

Kas te Keskerakonnaga läheksite koalitsiooni?

Minu meelest on IRL selle isegi välja öelnud, et Savisaare liiduga nad ei ole valmis koalitsiooni minema. Keskerakonnaga selles korruptiivses võtmes nagu siiamaani Tallinna linnas on toimetatud, ma arvan, et IRL-i liikmed ei ole nõus kaasa minema. Üks oluline põhjus, miks mina liitusin IRL-iga oli see, et nad tegelevad korruptsiooni teemaga kõige põhjendatumalt. Tõesti tuleb Tallinnas luua selline struktuur, et seda korruptsiooni ei oleks sellisel moel nagu me seda praegu oleme näinud. Ja see on ju paljuski seotud Keskerakonna liikmetega. See kindlasti mõjutab valikuid.

Kas te enda tuleviku kavatsete nüüd poliitikaga siduda või millist ametit te peate reaalseks volikogu töö kõrvalt pidada?

Mul on praegu need jutud pooleli. See kampaania osa muidugi täit päeva ei sisusta. Kampaanias nii palju kui jaksu on löön kaasa. Kui osutun valituks, siis oleksin väga aktiivne volikogu liige. Aga eks ma ettevõtluses toimetan edasi nagu ma seni olen teinud.