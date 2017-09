Mart Luik loodab, et stabiilsus Eesti Meedias taastub

"Ühelegi ettevõttele ei ole hea, kui nii sageli vahetub juhte ja eriti tipptasemel. Eks ma saan aru, et nad seal alles ehitavad seda struktuuri või on seda ümber korraldamas. Talvel tundus, et ühe struktuuri said valmis, nüüd nad on läinud seda ümber korraldama. Mis asjaoludel või mis põhjustel, seda mul kõrvaltvaadates on väga raske mõista, aga ma hoian Eesti meediale pöialt," ütles Luik ERR-ile.

Luik rääkis, et kui juhtfirguurid pidevalt liikumises on, siis see kahtlemata loob närvilise õhkkonna ja ei ole see hea ei kollektiivile ega ka meediale, mida nad teevad.

"Meedia on selles mõttes spetsiifiline valdkond, kus inimeste meeleolud, kes seda tööd teevad, väga kergesti peegelduvad vastu ka selles lõpptoodangus, selles meedias eneses," lausus Luik.

"Kui saapavabrikus keegi saapaid kokku paneb ja see töötaja on alamotiveeritud, siis see ei pruugi saapapaelas väga välja paista, aga meedias paistab see kohe välja, kui inimesed ei ole rahul sellega, mis nende ümber toimub," jätkas Luik.

"Hoiame pöialt, et nad saavad oma reformid reformitud ja pakkuda nii lugejatele vaatajatele kui ka ajakirjanikele teatud stabiilsust," ütles Luik veel.