ÜRO: Myanmarist on nädalaga põgenenud ligi 40 000 rohingyat

ÜRO hinnangul on Myanmarist põgenenud nädala jooksul naaberriiki Bangladeshi ligi 40 000 Rohingya moslemit.

Eelmise nädala reedel ründasid Rohingya mässulised Rakhine osariigis politsei vahiposte, vahendas BBC.

Rünnakule järgnenud kokkupõrked on sundinud inimesi mitmest kogukonnast põgenema.

Paljud rohingyad püüavad Bangladeshi jõuda üle Nafi jõe. Reedel leiti kaldale uhutuna veel 16 surnukeha, millega tõusis ümber läinud paatides hukkunud inimeste arv umbes 40-ni.

Bangladeshi ÜRO ametnike sõnul on üle piiri jõudnud 38 000 inimest. Nende sõnul on aga see inimeste hulk hinnanguline.

"Me näeme teede ääres palju ajutisi telke ja varjualuseid, iga vaba ruum kasutatakse ära," ütles ÜRO põgenikeagentuuri pressiesindaja regioonis Vivian Tan BBC-le.

Tani sõnul on inimesed rääkinud, et neid tulistati kui üritasid piiri ületada. Samas on ebaselge, kes neid tulistada püüdis.

Väidetavalt tahavad üle piiri jõuda veel tuhanded inimesed. Tani sõnul on piirikontroll kohati erinev.

Eelmisel aastal teatas ÜRO põgenikeagentuur, et Myanmari relvajõud üritavad moslemitest rohingya vähemust oma territooriumilt välja tõrjuda ning tegelevad etnilise puhastusega.