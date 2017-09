Saaremaa esimeses erakoolis asus õppima üheksa last

Kooli aktus peeti Kuressaare Laurentiuse kirikus, aga oma esimesed aabitsad said lapsed kätte juba oma väikese kooli saalis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Luce erakoolis püütakse just oma väiksuse tõttu õpilastesse suhtuda individuaalsemalt kui suurtes koolides ja see kool jääbki kolmeklassiliseks algkooliks.

"Kõik lapsed tunnevad üksteist. Me saame koos palju aktiivselt liikuda, me saame koos teha ja läbi tegemiste õppida. Suure klassi puhul ei ole see alati võimalik. Me saame arvestada iga lapse individuaalsust, täpselt seda eripära, milline see laps on," selgitas Luce kooli direktor Tiia Leppik.

Luce erakool on märkimisväärne ka seetõttu, et Saksamaal sündinud, kuid Saaremaal aktiivselt tegutsenud ja elanud Johann von Luce avas ise 200 aastat tagasi Kuressaares eestikeelse poeglaste algkooli.