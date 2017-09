ERR Moskvas: mitmes koolis jäeti islamipüha tõttu kooliaktus ära

Suurtel islamipühadel palvetavad usklikud mitte ainult mošeedes, vaid ka nende kõrvaltänavatel. Politsei isegi sulgeb spetsiaalselt neid tänavaid autodele ja jalakäijatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavu tähistatakse aga islami üht tähtsamat püha kurban-bairami 1. septembril, mistõttu mõned mošeede kõrval asuvad koolid kaalusid tõsiselt traditsioonilistest avaaktustest loobuda. Oli oht, et suletud tänavate tõttu ei jõua lapsed lihtsalt õigeks ajaks kooli.

"Moslemite organisatsioonide poolt ei olnud mingit initsiatiivi, et koolipidu edasi lükata, sest meie jaoks on see ka pidu. Koolid võtsid siin minu arvates vastu väga õige otsuse, et nad lihtaslt lükkasid natuke edasi pidulike rivistuste alguse," rääkis Venemaa muftide nõukogu aseesimees Rušat Abbjasov.

Muftide esindaja sõnul oleks lahendus see, kui ehitataks uued mošeed. Siis ei peaks mitu korda aastas usklike jaoks tänavaid sulgema.

"Selge, et neli mošeed Moskvas on väga vähe. Erinevatel andmetel - võtame keskmise numbri - on pealinnas üle kahe miljoni moslemi. Me pöördusime selle küsimusega linnapea Sergei Sobjanini poole, pöördusime ka valitsuse poole, aga selget vastust me pole veel saanud," ütles Abbjasov.

Reedel tähistasid Moskvas kurban-bairami üle 200 tuhande moslemi.