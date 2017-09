Ungari minister: EL näitaks tara jaoks raha andes solidaarsust, mida ise nõuab

Ungari peaminister Viktor Orbán nõuab Euroopa Liidult, et see maksaks kinni poole Ungari lõunapiirile ehitatud põgenikevastase tara hinnast ehk 440 miljonit eurot. Euroopa Komisjon lükkas nõudmise tagasi.

Ungari välisminister Peter Szijjarto ütles "Aktuaalsele kaamerale", et raha eraldades ilmutaks Euroopa Komisjon solidaarsust, mida ta Ungarilt ise pidevalt nõuab.

"Kui päris aus olla, siis me oleme väga masendatud neist süüdistustest Lääne-Euroopast, mille kohaselt me pole nendega solidaarsed. Meie oleme ju esimesed, kes kaitsevad neid edasiste rändevoogude eest hoolimata tõigast, et nad meid isegi selle eest ründavad. Sedasorti topeltstandardeid me lihtsalt ei või aktsepteerida," rääkis Szijjarto.

Pikemat usutlust Ungari välisministriga saab näha esmaspäeval uut hooaega alustavas "Välisilma" saates.