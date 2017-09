Nädalavahetus on sajune

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Raadio 2 eetris oli reedel maratonsaade, kus Erik Morna, Koit Raudsepp ja Maarja Merivoo-Parro kuulutusid välja Eesti rahva sada lemmiklugu. Õhtu lõpuks selgus, et kuulajate arvates on parim kodumaine pala Marju Läniku ja Mahavoki "Karikakar".

Õhtul on taevas pilves ja sajab hoovihma. Kirdetuule puhangud ulatuvad kuni 17 meetrini sekundis. Sooja on kuni 16 kraadi.

Päeval levib sadu üle Eesti põhja-kirde poole, äikese oht on suurem Lääne-Eestis. Kirde- ja idatuul tugevneb 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Sooja on oodata 14 kuni 19 kraadi.

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada veidi hoovihma ja tekkida udu. Põhjakaare tuul puhub 2 kuni 7 meetrit sekundis, ning sooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

