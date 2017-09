Merkeli sõnul võib Saksamaa oma suhted Türgiga ümber hinnata.

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Raadio 2 eetris oli reedel maratonsaade, kus Erik Morna, Koit Raudsepp ja Maarja Merivoo-Parro kuulutusid välja Eesti rahva sada lemmiklugu. Õhtu lõpuks selgus, et kuulajate arvates on parim kodumaine pala Marju Läniku ja Mahavoki "Karikakar".

Türgi võimud on 2016. aasta juulikuise nurjunud riigipöörde järel vahistanud tuhandeid putši korraldamises süüdistatava islamivaimuliku Fethullah Güleni väidetavaid toetajaid. Lisaks on vahistatud riigis keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) väidetavaid toetajaid.

