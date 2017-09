Venemaa hinnangul rikub USA diplomaadipuutumatust

"USA võimude nõudmised loovad otsese julgeolekuohu Venemaa kodanikele," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

"USA eriteenistused kavatsevad teostada 2. septembril San Francisco saatkonnahoones läbiotsimise ja seda ka töötajate eluruumides," märkis Zahharova.

USA andis neljapäeval korralduse sulgeda laupäevaks Venemaa konsulaat San Franciscos ning vähendada Vene diplomaatide arvu Washingtonis ja New Yorgis. USA välisministeeriumi teatel on tegemist reaktsiooniga Kremli otsusele vähendada USA diplomaatide arvu Moskvas.

Lavrov lubab USA vaenulikele sammudele Moskvalt karmi vastust

Moskva vastab Venemaa huve kahjustavatele Washingtoni vaenulikele sammudele karmilt, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov reedel.

"Mõistagi anname karmi vastuse asjadele, mis tekitavad meile põhjuseta kahju ja tulenevad vaid soovist rikkuda meie suhteid Ühendriikidega," ütles Lavrov Moskva riiklikus rahvusvaheliste suhete instituudis esinedes.

Lavrov lubas, et Moskva vastab USA korraldusele sulgeda Vene konsulaat San Franciscos pärast otsuse analüüsimist. "Saime eile üksikasjaliku noodi ja uurime seda. Vastame niipea, kui analüüs on lõpule viidud."

Moskva vähendas USA diplomaatilise personali arvu vastuseks uutele USA sanktsioonidele. Washingtoni sõnul tuli riigil vähendada oma töötajate arvu Venemaal 755 võrra.

Vene välisministri sõnul klammerdub Ühendriikide valitsus 450 diplomaatilise töötaja pariteedi loogika külge. "Nad otsustasid sulgeda meie konsulaadi San Franciscos ja mitu abihoonet New Yorgis ja Washingtonis," lausus Lavrov.

Tema sõnul ei vallandanud sanktsioonispiraali mitte Venemaa, vaid USA eelmise presidendi Barack Obama valitsus eesmärgiga kahjustada Vene-USA suhteid.

"Takistades sellega Trumpil teha konstruktiivseid algatusi oma presidendiaja alguses ja tehes võimalikult raskeks tema valimislubaduse täitmise, mille järgi on normaalsed suhted Venemaaga vajalikud," ütles Lavrov.

"President Trump on jätkuvalt sama meelt ja president Putin on väljendanud mitu korda oma huvi. Aga see peaks olema vastastikusel lugupidamisel põhinev kahesuunaline liiklus. Me oleme selleks valmis," sõnas minister.

Venemaa saatkonnahoone korstnast tõusis musta suitsu

Venemaa saatkonnahoone korstnast San Franciscos tõusis reedel musta suitsu, teatasid võimuesindajad.

Tuletõrjujad saabusid kohale, kuid neil ei lubatud hoonesse siseneda.

Uudisteagentuuri Associated Press ajakirjanik kuulis, kuidas saatkonnatöötajad ütlesid tuletõrjujatele, et mingit probleemi pole.

San Francisco tuletõrje pressiesindaja Mindy Talamadge ütles, et päästjad said väljakutse ja saatsid meeskonna musta suitsu uurima, kuid tegid kindlaks, et suits tuli korstnast, vahendas U.S. News.

"Neil oli kaminas tuli," ütles Talamadge, kuid lisas, et ei tea, mida kaminas põletati, arvestades, et linnas oli õhutemperatuur 35 kraadi.

"See ei olnud tahtmatu. Nad põletasid midagi kaminas," ütles pressiesindaja.