Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (22)

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Raadio 2 eetris oli reedel maratonsaade, kus Erik Morna, Koit Raudsepp ja Maarja Merivoo-Parro kuulutusid välja Eesti rahva sada lemmiklugu. Õhtu lõpuks selgus, et kuulajate arvates on parim kodumaine pala Marju Läniku ja Mahavoki "Karikakar".

Defense One : USA ja Austraalia on eriarvamusel, kuidas Hiina tõusu talitseda.

Window on Eurasia : usbekkide enklaavid Kõrgõzstanis on plahvatamas.

The Times : NATO hinnangul on Vene robotid Twitteris suurel pealetungil.

Window on Eurasia : opositsioon leiab üha rohkem toetajaid piirkondades, mille Kreml on unustanud.

Daily Telegraph : fotod näitavad, et Vene luurajad on seotud Montenegro mässu- ja atentaadikatsega.

The Local : Lõuna-Tirooli separatistid on taas aktiivsemad.

The Local : kes on kes valimistele läheneva Norra poliitikas.

Spectator : kui soostereotüübid on väljamõeldis, siis miks me kõik neile vabatahtlikult allume?

New Statesman : Varoufakis ütles Corbynile, et viimane peab hakkama radikaalseks EL-i jäämise pooldajaks.

Daily Telegraph : moslemite kasuperre elama saadetud "kristlasest tüdruku" juhtum on arvatust keerulisem, kohtudokumentide põhjal on laps tegelikult samuti moslemitaustaga perest.

The Local : Süüria kurdist ajakirjanik hoiatab, et Saksamaa on ISIS-e suhtes liiga naiivne.

War on the Rocks : kuidas saada hakkama autoritaarsusega NATO ridades.

Gizmodo : jah, Google kasutab oma võimu, et lämmatada ideid, mis talle ei meeldi. Samal teemal ka New York Times .

