Venelaste kaebus tõi Eestile süüdistuse pressivabaduse rikkumises

Küsimuse all olid Vene riigikanali Rossija Segodnja töötajad Vladimir Dobrovolski, Maria Kisseleva ja Anastassia Sedelnikova. Nad ei saanud pressiakrediteeringut 7.–8. septembril Kultuurikatlas toimuvale ELi välis- ja kaitseministrite kohtumisele, kirjutas Postimees.

Ühesugune kaebus jõudis nii Euroopa Nõukogu kui Index of Censorshipi ajakirjandusvabaduse rikkumisi puudutavate teadete lehele. Seal teatas Rossija Segodnja esimene asepeatoimetaja Sergei Kotšetkov, et see on esimene kord, kui neile tehakse kõrgetasemelise EL-i ürituse kajastamisel takistusi.

Nende järel hakkas pahandama OSCE meediavabaduse esindaja Harlem Désir.

"Ma nõuan, et Eesti vaataks üle otsuse keelduda kolmele Vene ajakirjanikule EL-i välis- ja kaitseministrite kohtumise akrediteeringu andmisest," kirjutas ta Twitteris.

Eesti Ajakirjanike Liidu juht Helle Tiikmaa nägi Index of Censorshipile laekunud kaebust juba enne selle avaldamist, sest on ühenduse Eesti raportöör. Ta võttis seepeale ühendust Eesti ELi eesistumise meeskonna, välisministeeriumi ja teiste asjaomaste riigiasutustega.

Neilt saadud põhjenduste alusel koostas Tiikmaa Eesti poole selgituse, mille saatis Index of Censorshipi keskkontorisse.

"Neile see ei sobinud," jätkas ta. "Mina panin seda pahaks, sest asjal peaks olema ikka esindatud mõlemad pooled."

Tiikmaa saatis Index of Censorshipile kolmapäeva hommikul uue, täiendatud viidetega selgituse, kuid ka see polnud eile õhtuks ühenduse kodulehele jõudnud.

Küll aga pandi eilseks Euroopa Nõukogu lehel seisva süüdistuse alla selgitus Eesti alaliselt esinduselt mainitud organisatsiooni juures. Eesti kirjas meenutatakse nõukogu enda dokumendile viidates, et sõnavabadusega kaasnevad ka kohustused ja vastutus. Eesti kiri toob välja ka europarlamendi mulluse resolutsiooni, kus märgitakse, et Rossija Segodnja gruppi kuuluv Sputnik on pseudouudisteagentuur.