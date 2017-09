Ojakivi: Tallinna tasuta ühistransport jätab halduspoliitikasse sügava jälje

Ojakivi rääkis saates, et valimiseelseid lubadusi vaadates on kõik erakonnad ja valimisliidud läinud Tallinna puhul raha külvamise teed - lubatakse tasuta lasteaiatoitu, lasteaiakohti ja isegi prügivedu ning tasuta ühistransporti võetakse inimõigusena.

Samas on Keskerakonna kehtestatud tasuta ühistransport Ojakivi hinnangul Eesti halduspoliitikat märkimisväärselt muutnud.

"Kui vaatad, miks väga paljud omavalitsused on jännis, siis just sellepärast, et elanikud on lahkunud. Mul on väga palju tuttavaid, kes elavad siin ja seal, Tallinnas pigem isegi väiksema osa töönädalast, aga registreerivad end Tallinna, et saaks tasuta bussiga sõita. Ja see on väga ebaõiglane poliitika, mida Keskerakond on muu Eesti arvelt ajanud," lausus ta.

Saates osalenud Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler ei olnud temaga nõus ja ütles, et tallinlasena peab ta tasuta ühistransporti väga mõnusaks, nagu ei ole tal ka midagi selle vastu, et teiste paikade elanikud end pealinna registreerivad.

"Linn laias laastus ei kaotanud midagi, tal tuli teine tuluallikas asemele," sõnas ta ja selgitas, et enne tasuta transpordi kehtestamist teenis linn piletite müügist umbes 20 miljonit eurot aastas ning samasse suurusjärku jääb summa, mille võrra kasvas tulumaks pärast 2013. aastat tänu Tallinnasse registreerunud uutele elanikele.

Vedler lisas, et keegi ei keela mõnel teisel kohalikul omavalitsusel samuti tasuta ühistransporti teha, samas ei tekitaks Põlvas või Viljandis tasuta bussisõiduvõimalus ilmselt sinnakolijate tulva.

"Inimesed tulevad ikka Tallinnasse. Siin on tööd, siin on rohkem raha, ka palgad on kõrgemad," nentis ta.

