Vajaduspõhine peretoetus kaob tulevast aastast

Vajaduspõhist peretoetust makstakse praegu peredele, kus esimesel pereliikmel on kuu sissetulekupiir ligi 400 eurot ning lapsel ligi 120 eurot. Peretoetuse suurus on vastavalt laste arvule 45 kuni 90 eurot kuus.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse sõnul on peretoetuse kaotamise taga mitu põhjust.

"Kui vajaduspõhine peretoetus kunagi loodi, siis eeldasime, et sellest võiks kasu saada ligi 46 000 last. Eelmise aasta andmed näitasid, et toetus jõudis tegelikult vaid 13 000 lapseni," rääkis Kuuse.

"Vajaduspõhine peretoetus on üsnagi seotud toimetulekutoetuse maksmisega ja nii mõnegi pere jaoks võib olla see liialt keerukas, et minna seda eraldi taotlema," lisas ta.

Teine pool on see, et vahepeal on jõudsalt kasvanud lastetoetused ja peretoetused, mis omakorda on vähendanud seda hulka inimesi, kes võiks kvalifitseeruda vajaduspõhist peretoetust saama.

Kuuse ütles, et plaanitav seadusemuudatus kaotab küll vajaduspõhise peretoetuse, kuid muudab ka toimetulekutoetuse saamise tingimusi.

Toimetuleku piir tõuseb tulevast aastast 140 euroni, mis on kümme eurot praegusest rohkem. Laste puhul tõuseb see 168 euroni, mis omakorda tähendab seda, et rohkem peresid saab taotleda toimetulekutoetust.

Toimetulekutoetuse määramisel ei arvestata tulevikus pere sissetuleku hulka õpilase teenitud raha.

Rait Kuuse kinnitusel hakkab suur osa neist, kes praegu saavad vajaduspõhist peretoetust, saama sissetulekupiiri tõstmise tõttu tulevikus toimetulekutoetust.