Naiskodukaitse asutamisest möödus 90 aastat

Põhikirja kohaselt on organisatsiooni üheks põhiülesandeks toetada Kaitseliitu ja sellest lähtub ka suur osa organisatsiooni tegevusest.

Naiskodukaitsesse kuulub ligikaudu 2500 naist. Organisatsiooni asutamise aastapäeva tähistasid nad täna Estonia kontserdisaalis piduliku aktuse ja vastuvõtuga.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming ütles, et organisatsioonis on rakendust nendele naistele, kes soovivad väga kindlat riigikaitselist ülesannet.

"Nad on erinevates ettevalmistatavates üksustes sõdurite ametikohtadel ja erinevatel teistel ametikohtadel kuni selleni välja, et me koolitame naisi hakkama saama igapäevasituatsioonides. Eesmärk on, et inimene ise saaks hakkama mistahes olukorras iseendaga ja saaks vajadusel aidata ka oma naabrit," lausus Tooming.