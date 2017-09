Trump saabus Houstonisse tulvaohvritega kohtuma

Trumpi saadab ühepäevasel külaskäigul tema abikaasa Melania. President külastab tulvade läbi kannatanuid ka naaberosariigis Louisianas.

TEXAS: We are with you today, we are with you tomorrow, and we will be with you EVERY SINGLE DAY AFTER, to restore, recover, and REBUILD! pic.twitter.com/p1Fh8jmmFA