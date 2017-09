USA seismoloogid ütlesid juba enne Põhja-Korea ametlikku kinnitust, et maavärina näol oli tegu võimsa plahvatusega ja seda piirkonnas, kus riik on ka varem tuumakatsetusi teinud.

Tuumakatsetus ja maavärin toimus vaid neli tundi pärast seda, kui Põhja-Korea riigimeedia avaldas foto, kus liider Kim Jong-un seisis kõnealuse massihävitusrelva kõrval.

Põhja-Koreas registreeritud "kunstlik maavärin" oli 9,8 korda tugevam kui Pyongyangi viienda tuumakatsetusega kaasnenud maa-alused tõuked, vahendas Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap meteoroloogiaameti andmeid.

Maavärin "ei olnud mitte üksnes 9,8 korda võimsam kui eelmise aasta septembris läbi viidud tuumakatsetus, vaid see oli kõige võimsam", ütles Lõuna-Korea meteoroloogiaamet.

Lõuna-Korea sõjavägi tugevdas vaatlust ja valmisolekut ning kaalub samme, mida oleks võimalik astuda koos liitlasriigi USA-ga.

Jaapani valitsus oli juba enne ametlikku kinnitust veendunud, et Põhja-Korea tegi pühapäeval kuuenda tuumakatsetuse, ja esitas Pyongyangile ametliku protesti.

"Valitsus kinnitab pärast ilmateenistuse andmete ja muu informatsiooni läbivaatamist, et Põhja-Korea tegi tuumakatsetuse," ütles välisminister Taro Kono ajakirjanikele.

Kono lisas, et valitsus esitas protesti Põhja-Korea saatkonnale Pekingis, nimetades katsetust "äärmiselt andestamatuks".

Mihkelson: olukord pingestub veelgi

Põhja-Korea arenguid jälgiv riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et kahtlusteta kruvib tänane päev pingeid Korea poolsaarel veelgi üles.

"Meil tuleb väga tähelepanelikult jälgida sealseid arenguid ning samal ajal kõrvutada olukorda suurõppuse Zapad-2017 raames toimuvaga," märkis Mihkelson.

#BREAKING : South Korean authorities confirm nuclear test was 9.8 times as powerful as the previous biggest test - indicating a hydrogen bomb https://t.co/WfEnmkoV3F

North Korea says it will make a "major announcement" at 2:30 a.m., after Japan says North Korea conducted its sixth nuclear test. pic.twitter.com/JxlWIG1ibq