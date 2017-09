Põhja-Korea viis läbi kuuenda tuumakatsetuse

USA seismoloogid ütlesid, et registreeritud maavärin sarnanes plahvatusele. Raputus toimus piirkonnas, kus riik on ka varem tuumakatsetusi teinud, vahendas BBC.

Maavärin toimus vaid neli tundi pärast seda, kui Põhja-Korea liider Kim Jong-un lasi endast pilti teha millegi kõrval, mida Põhja-Korea riigimeedia tituleeris vesinikupommiks.

Uudisteagentuur Yonhap teatas tund hiljem, et Põhja-Koreas registreeriti ka teine maavärin, mille magnituud oli 4,6.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee hinnangul oli esimene plahvatus Põhja-Korea kuues tuumakatsetus. Seejuures kümme korda võimsam, kui senine kõige võimsam katsetus, mis asjatundjate hinnangul viitab vesinikupommile.

Lõuna-Korea sõjavägi tugevdas vaatlust ja valmisolekut ning kaalub samme, mida oleks võimalik astuda koos liitlasriigi USA-ga, lisas komitee avalduses.

Jaapani valitsus on veendunud, et Põhja-Korea tegi pühapäeval kuuenda tuumakatsetuse, ja esitas Pyongyangile ametliku protesti.

"Valitsus kinnitab pärast ilmateenistuse andmete ja muu informatsiooni läbivaatamist, et Põhja-Korea tegi tuumakatsetuse," ütles välisminister Taro Kono ajakirjanikele.

Katsetusest andis tunnistust tugev plahvatus Põhja-Korea tuumapolügoonil.

Kono lisas, et valitsus esitas protesti Põhja-Korea saatkonnale Pekingis, nimetades katsetust "äärmiselt andestamatuks".

#BREAKING : South Korean authorities confirm nuclear test was 9.8 times as powerful as the previous biggest test - indicating a hydrogen bomb https://t.co/WfEnmkoV3F

North Korea says it will make a "major announcement" at 2:30 a.m., after Japan says North Korea conducted its sixth nuclear test. pic.twitter.com/JxlWIG1ibq