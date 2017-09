Maailma liidrid mõistsid Põhja-Korea tuumakatsetuse hukka

USA president Donald Trump nimetas pühapäeval oma kuuenda tuumakatsetuse korraldanud Põhja-Korea samme väga vaenulikeks ja ohtlikeks Ühendriikide suhtes.

"Põhja-Korea viis läbi suure Tuumakatsetuse," kirjutas Trump Twitteris. "Nende sõnad ja teod on USA suhtes endiselt väga vaenulikud ja ohtlikud," lisas ta.

Trumpi hinnangul lepituspoliitika Pyongyangiga ei toimi.

"Lõuna-Korea on leidmas, nagu ma olen neile ka öelnud, et nende jutt lepitusest Põhja-Koreaga ei tööta, et nad mõistavad vaid üht asja!" lausus ta.

"Põhja-Korea on paariariik, mis on muutunud suureks ohu- ja piinlikkuseallikaks Hiinale, mis püüab aidata, kuid vähese eduga."

Trump ähvardas möödunud kuul Põhja-Koread "tule ja raevuga", kui ta peaks Ühendriikide ähvardamist jätkama, kuid on seejärel teravatest hoiatustest hoidunud.

NATO peasekretär mõistis Põhja-Korea tuumakatsetuse teravalt hukka

NATO peasekretär Jens Stoltenberg mõistis pühapäeval teravalt hukka Põhja-Korea kuuenda tuumakatsetuse, nimetades seda ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide järjekordseks jõhkraks rikkumiseks.

Stoltenberg lisas, et NATO on mures Pyongyangi destabiliseeriva käitumismustri pärast, mis kujutab endast ohtu nii piirkondlikule kui rahvusvahelisele julgeolekule.

Ta kutsus Põhja-Koread üles peatama kohe kõik tuumarelva ja ballistiliste rakettidega seotud tegevused täielikult, kontrollitavalt ja pöördumatult ja naasma dialoogi juurde rahvusvahelise kogukonnaga.

Merkel ja Macron nõuavad karmimaid sanktsioone

Saksa liidukantsler Angela Merkel ja Prantsuse president Emmanuel Macron kutsusid pühapäeval Euroopa Liitu üles kehtestama karmimaid sanktsioone Põhja-Korea suhtes, öeldes, et Pyongyang on oma viimase tuumakatsetusega jõudnud provotseerimises uue mõõtmeni.

"Kantsler ja president on ühte meelt, et Põhja-Korea on rahvusvahelise õiguse jalge alla tallanud ning et rahvusvaheline kogukond peab sellele uuele pingestamisele otsusekindlalt vastama," on öeldud kantsleri kantselei avalduses pärast Merkeli ja Macroni telefeonivestlust.

Mõlemad liidrid ärgitavad kehtestama Põhja-Korea vastu karmimaid EL-i sanktsioone, lisati avalduses.

Prantsuse president Emmanuel Macron rõhutas, et rahvusvaheline kogukond peab vastama Põhja-Korea väidetavale vesinikupommikatsetusele väga kindlalt.

"Rahvusvaheline kogukond peab olema sellele viimasele provokatsioonile vastates väga kindel," ütles Macron ning kutsus ÜRO Julgeolekunõukogu olukorra eskaleerumisele kiiresti reageerima.

Saksa välisministri Sigmar Gabrieli sõnul aga tähendab uus katsetus, et "leida tuleb tasakaalustatud aga selge vastus".

"Me arutame seda reaktsiooni meie partneritega EL-is. Ma olen kindel, et ka ÜRO Julgeolekunõukogu rakendab otsustaval moel vajalikke meetmeid," märkis ta.

Venemaa manitseb rahu säilitama

Venemaa mõistis Põhja-Korea pühapäevase väidetava vesinikupommikatsetuse karmilt hukka, kuid manitses rahu säilitama.

"Pyongyangi demonstratiivne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooninõuete ja rahvusvahelise õiguse normide eiramine on teeninud ära karmi hukkamõistu," ütles Vene välisministeerium avalduses.

Tekkinud olukorras on kõige tähtsam säilitada rahu ja hoiduda igasugustest sammudest, mis võivad tuua kaasa pingete edasise süvenemise, manitsetakse samas.

Põhja-Korea juhtkond seab ülemaailmset tuumarelvade leviku tõkestamise režiimi õõnestavate sammudega tõsisesse ohtu rahu ja julgeoleku Korea poolsaarel ja kogu piirkonnas, väljendab Vene välisministeerium kahetsust, kuid hoiatab, et selle suuna jätkamine kätkeb endas tõsiseid tagajärgi ka Pyongyangi jaoks.

Moskva kutsub kõiki osapooli naasma dialoogi kui ainsa abinõu juurde Korea poolsaare kriisi lahendamiseks.

Välisministeerium kinnitab, et Moskva jääb truuks Vene-Hiina ettepanekule, mis ootab Pyongyangilt relvakatsetuste peatamiseks, kuid vastutasuks peaks USA loobuma sõjaväeõppustest piirkonnas.

Lõuna-Korea nõuab karistamist, Hiina mõistis tuumakatsetuse karmilt hukka

Lõuna-Korea president Moon Jae-in nõuab Põhja-Korea karmi karistamist pühapäeval läbi viidud eduka viesinikupommikatsetuse eest.

Moon ütles, et "Põhja-Korea täielikuks isoleerimiseks tuleb rakendada kõik diplomaatilised vahendid, seal hulgas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonid", vahendas presidendi julgeolekunõunik Chung Eui-yong pärast riikliku julgeolekunõukogu kriisikoosolekut.

Soul arutab "USA sõjaväe tugevaimate strateegiliste vahendite" kasutuselevõtmist, lisas Chung.

Sellega võidakse viidata taktikalistele tuumarelvadele, mis Washington 1991. aastal ära viis.

Hiina mõistis Põhja-Korea pühapäevase tuumakatsetuse karmilt hukka ja heitis Pyongyangile ette tema tuumarelvaprogrammile osaks saanud rahvusvahelise hukkamõistu eiramist.

Põhja-Korea "on ignoreerinud rahvusvahelise kogukonna üldist vastuseisu ja viinud taas läbi tuumakatsetuse", ütles Hiina välisministeerium avalduses.

"Hiina valitsus väljendab kindlat vastuseisu ja mõistab selle jõuliselt hukka."

Soini mõistab Põhja-Korea tuumakatsetuse karmilt hukka

Soome peaminister Timo Soini mõistis Põhja-Korea pühapäevase tuumakatsetuse karmilt hukka, vahendas välisministeerium.

Tuumakatsetus, eriti praeguses pinevas olukorras on iseäranis ohtlik ja vastutustundetu tegu, mis pingestab olukorda veelgi, ütles Soini.

Soome näeb Põhja-Korea korduvates provokatsioonides rahvusvaheliste kokkulepete ränka rikkumist ja kutsub Pyongyangi loobuma sammudest, mis seavad ohtu Korea poolsaare julgeoleku ja suurendavad pingeid kogu piirkonnas.

Soini sõnul teevad eriti murelikuks teated, mille põhjal on tegemist Põhja-Korea kõigi aegade suurima tuumakatsetusega ja riigi enda väitel vesinikupommiga.

Välisministeeriumi teatel registreeris Põhja-Korea tuumakatsetuse ka Helsingi ülikooli seismoloogiainstituut, mis on osaline rahvusvahelises tuumakatsetuste keeldu jälgivast süsteemist.

IAEA: Põhja-Korea tuumakatsetus teeb suurt muret

ÜRO aatomienergiaagentuuri juht Yukiya Amano taunis pühapäeval Põhja-Korea äsjast tuumakatsetust, öeldes, et see tekitab suurt muret.

Amano ärgitas Pyongyangi kuuletuma ÜRO nõudmistele säärased katsetused lõpetada ja loobuma oma tuumaprogrammist.

Ta kinnitas, et Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) jätkab arengute hoolikat jälgimist. Kuid erinevalt Iraani tuumategevuse kontrollimisest on agentuuri võimalused Põhja-Koreas piiratud.

IAEA inspektorid saadeti 2002. aastal riigist välja ja aasta hiljem lahkus Põhja-Korea ühepoolselt tuumarelva leviku piiramise leppest.

Hiina alustas Põhja-Korea piiril erakorralist kiirgusseiret

Hiina alustas pühapäeval pärast Pyongangi seni suurimat tuumakatsetust oma piiril erakorralist kiirgusseiret.

Keskkonnaministeerium teatas sotsiaalmeedias, et alustas erakorralist radiatsiooniseiret oma kirdepiiril vahetult enne keskpäeva.

Erakorraline reaktsioon kvalifitseeriti vastava nelja-astmelise kriisiskaala teisele astmele. Ministeerium ei täpsustanud, kas on ka tuvastatud mingit kiirgust.

Otsus langetati pärast Põhja-Korea teadet edukast vesinikupommi katsetusest.

Plahvatus oli märkimisväärselt võimsam kui eelmiste katsetuste ajal ning oli tunda Hiina linnades sadu kilomeetreid Põhja-Korea piirist eemal.