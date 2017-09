Keskerakond asub valimisliidus kandideerijaid parteist välja heitma

„Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa teised erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks,“ seisab erakonna volikogu avalduses.

Avalduses seisab, et kuigi Edgar Savisaar ise on olnud alati väga resoluutne valimisliitude ja erakonna vastu kandideerijate osas ning sellist teguviisi jõuliselt kritiseerinud, austatakse Edgar Savisaare kui asutajaliikme teeneid Eesti riigi ja erakonna ülesehitamisel ning tema jätkamine Keskerakonnas on mõistetav.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kommenteeris, et nõustub erakonna vastu kandideerijate väljaarvamisega erakonnast.

„Sisuliselt on need inimesed ennast ise väljapoole erakonda asetanud. Vajalik on selgus – kas kandideerid Keskerakonna nimekirjas või Keskerakonna vastu,“ ütles Ratas.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb teatas sel nädalal, et erakonna juhatus arutab ilmselt lähiajal Lasnamäe piirkonna esimehe Olga Ivanova jätkamist erakonnas.

Augusti lõpu seisuga ei olnud erakonna piirkonnad esitanud ühtegi avaldust, et arvata Keskerakonnast välja mõni erakonna liige, kes kandideerib valimisliidu nimekirjas.

Korb kinnitas, et kui mõnest piirkonnas saabub sarnane ettepanek, siis juhatus neid kindlasti ka arutab. "Usun, et kui nimekirjad on sisse antud 5. septembril, on pilt kõigile selgem," ütles Korb 29. augustil.

Olga Ivanova on enda võimaliku väljaheitmise kohta öelnud, et tema puhul on see keeruline, sest ta on Keskerakonna juhatuse liige.

"Minul on juhatuse liikmena küll selline kaitse, et minu küsimus tuleks seejärel panna kongressil hääletusele. Aga noh, eks siis ilmselt mind visatakse ka välja," rääkis ta kolmapäeval avaldatud intervjuus Eesti Ekspressile.