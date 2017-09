Ratas: Keskerakonna vastu kandideerijad visatakse parteist välja

Keskerakonna volikogu võttis pühapäeval vastu avalduse, milles öeldakse, et erakonna vastu kandideerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas.

„Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa teised erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks,“ seisab erakonna volikogu avalduses.

Avalduses seisab, et kuigi Edgar Savisaar ise on olnud alati väga resoluutne valimisliitude ja erakonna vastu kandideerijate osas ning sellist teguviisi jõuliselt kritiseerinud, austatakse Edgar Savisaare kui asutajaliikme teeneid Eesti riigi ja erakonna ülesehitamisel ning tema jätkamine Keskerakonnas on mõistetav.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et keskerakonna valija, partei toetaja, erakonna liige soovib näha erakonnaliikmeid Keskerakonna nimekirjas.

"Keskerakond läheb neil valimistel välja ainult ühe nimekirjaga. Kõik, kes kandideerivad teistest nimekirjades, on valinud kahjuks teise tee ja pööranud selja meie programmile, seisukohtadele ja valijatele," lausus parteijuht.

"Tõsi küll, Edgar Savisaare puhul on eraldi otsus. Ta on olnud erakonna asutajaliige, pikaajaline esimees - teda erakond välja ei viska," kinnitas Ratas.

Küsimusele, kas ülejäänud visatakse siis parteist välja, vastas Ratas: "Jah, ma arvan, et ülejäänute tee läheb lahku Keskerakonnast."

Ivanova ei kavatse lahkuda

Nn Savisaare ja Sõõrumaa valimisliidus kandideeriv Keskerakonna juhatuse liige Olga Ivanova ütles ERR-i raadiouudistele, et tema võtab volikogu otsust kui suunist.

"See on nagu suunis, et mina tooks homme juhatuse koosolekule lahkumisavalduse erakonnast. Seda ma ei kavatse teha, sest see [volikogu avaldus] ei puuduta ainult mind, vaid paljusid inimesi, kes on meie valimisnimekirjas ja samal ajal Keskkonna liikmed," lausus Ivanova.

Ivanova kavatseb osa võtta esmaspäeval toimuvast Keskerakonna juhatuse koosolekust. Ivanovale teadaolevalt päevakorras ühtegi personaaliat puudutavat punkti siiski pole.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb teatas sel nädalal, et erakonna juhatus arutab ilmselt lähiajal Lasnamäe piirkonna esimehe Olga Ivanova jätkamist erakonnas.

Augusti lõpu seisuga ei olnud erakonna piirkonnad esitanud ühtegi avaldust, et arvata Keskerakonnast välja mõni erakonna liige, kes kandideerib valimisliidu nimekirjas.

Korb kinnitas, et kui mõnest piirkonnas saabub sarnane ettepanek, siis juhatus neid kindlasti ka arutab. "Usun, et kui nimekirjad on sisse antud 5. septembril, on pilt kõigile selgem," ütles Korb 29. augustil.

Olga Ivanova on enda võimaliku väljaheitmise kohta öelnud, et tema puhul on see keeruline, sest ta on Keskerakonna juhatuse liige.

"Minul on juhatuse liikmena küll selline kaitse, et minu küsimus tuleks seejärel panna kongressil hääletusele. Aga noh, eks siis ilmselt mind visatakse ka välja," rääkis ta kolmapäeval avaldatud intervjuus Eesti Ekspressile.

Loone: otsusest kumab läbi soov Keskerakonda tükeldada

Keskerakonda kuuluv riigikogu liige Oudekki Loone on seisukohal, et partei volikogu otsus, mille alusel hakatakse kohalike omavalitsuste valimistel eraldi nimekirjades kandideerivaid keskerakondlasi parteist välja viskama, on kantud soovist Keskerakonda tükeldada.

"Savisaare valimisliit on muidugi toonitanud, et ei olda Keskerakonna vastu, vaid Keskerakonna kõrval, esindades neid kauaaegseid Keskerakonna valijaid, kellele viimase aasta poliitilised valikud pole meele järgi," ütles Loone BNS-ile. "Seega Ivanova ja Savisaare kohta see otsus ei peaks nagunii käima. Tegelikult on see absurdne olukord. Ma ei tea, miks volikogu tahtis erakonda tükkideks teha."

"Omavaheline sõdimine on kasulik ainult Keskerakonna konkurentidele paremtiivalt," märkis Loone. "See on absurdne otsus, mis toetab ainult paremerakondi. Aga soov erakonda tükeldada sellest otsusest muidugi paistab ja sellest on kahju."

Toom: otsus tuli raske südamega

Juhatuse liige Yana Toom ütles Keskerakonna volikogu otsust kommenteerides, et see sai tehtud raske südamega.

"Aga tegelikult siis, kui ma ise arvasin, et lähen teise nimekirjaga, siis tekkis tunne, et tuleb teha otsus, kus ma siis ikkagi olen. See väljend, mille kunagi lasi käibele Kadri Simson, et ma ei kandideeri Savisaare vastu, vaid tema kõrval – see on muidugi selline osav sõnade kokkupanemine, aga kõik saavad ju aru, mis toimub," rääkis Toom Postimehele.

"Kui nad tulevad meie telkide juurde ja räägivad, et oleme ka Keskerakonnast, vali meid ja pärast teeme koalitsiooni, siis see ei vasta ju tõele. Valijale peab olema selge, kes on kes," leidis Toom.

Kommentaariks tõsiasjale, et enda nimekirjaga kandideeriv Edgar Savisaar jätkab Keskerakonna ridades, ütles Toom, et ükski erakond ei hakkagi välja arvama oma asutajaliikmeid.