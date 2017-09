Hanso: Põhja-Korea režiim on kontrolli alt väljunud

Põhja-Korea on alates 2006. aastast kokku korraldanud kuus tuumakatsetust. Enne pühapäevast katsetust toimus viimane mullu septembris, kuid nüüdne vesinikupommi katsetus oli ligi kümme korda eelnevatest tuumakatsetustest võimsam.

"Nende tuumaprogramm on pöördumatu, nende tehnoloogia on jõudnud tasemele, kus nad suudavad teha tuumaplahvatusi, mis vastavad n-ö teise põlvkonna tuumarelvade võimekusele," ütles Hanso ERR-ile.

"Olukord on ülimalt tõsine. See tähendab, et Põhja-Korea juhtkond ei allu absoluutselt mingisugusele rahvusvahelisele kontrollile," lisas ta.

Olukorra tõsidusest annab Hanso sõnul aimu seegi, et Hiina, keda on peetud põhimõtteliselt ainsaks Põhja-Korea liitlaseks, on viimastel kuudel korduvalt öelnud, et järgnevad plahvatused või raketikatsetused on vastuvõetamatud, kuid Põhja-Korea ignoreerib neid.

"Ühesõnaga, nad on läinud ballistiliseks nii jutumärkides kui ka tegelikkuses. Oleme kaotanud igasuguse kontrolli ja läbirääkimisvõimekuse," sõnastas Hanso.

Diplomaatiliselt on Põhja-Koreaga suhete normaliseerimiseks proovitud praktiliselt kõike: survestamist ÜRO poolt, kunagi ka läbirääkimisi, aga see on kõik olnud edutu ja viljatu. Seetõttu on Hanso sõnul raske näha võimalusi edusammudeks diplomaatias, sest režiim on kontrolli alt väljunud.

"Neil on reaalne tuumavõimekus olemas. Küsimus on, kas nad suudavad selle mandritevahelisele ballistilisele raketile panna. Aga kahtlused on selles küsimuses üha väiksemaks jäänud," ütles riigikaitsekomisjoni esimees.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Olukorra lahendamise hoovad pole Hanso sõnul mitte ainult USA käes, vaid tegelikult peaasjalikult Hiina käes.

Hanso märkis, et isegi viimased uued ja väga ranged sanktsioonid Põhja-Korea vastu ei piira naftaeksporti Hiinast Põhja-Koreasse, mis võimaldaks potentsiaalselt Põhja-Korea režiimi kokkuvarisemist.

"Praktiliselt kõik naftasaadused tulevad Hiinast ja see oleks see, mis majanduse päriselt külili lükkaks. Kas Hiina on selleks valmis, seda me ei tea," ütles Hanso.