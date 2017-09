Kohtunik: Londonis lapsendamistüli keskmes olev tüdruk peaks elama vanaemaga

Kohtunik otsustas, et segarassiga perre paigutatud inglise keelt kõnelev laps, keda väidetavalt vapustas araabia keele kasutamine peres, peaks elama enda vanaema juures. Samuti on kohtudokumentidest selgunud, et esialgu kristlaseks peetud laps on tegelikult pärit moslemiperekonnast.

Kohtunik Khatun Sapnara andis korralduse lapse hooldusperes olemine peatada ning paigutada ta elama sugulaste juurde, vahendas The Guardian kohtu pressiesindaja sõnu.

Ajaleht The Times kirjutas augusti lõpus, et Londonis paigutasid sotsiaaltöötajad kristlasest lapse tema perekonna soovide vastaselt elama moslemiperede hoole alla. Leht kirjutas, et viieaastane tüdruk, kelle emakeel on inglise keel, on elanud viimased kuus kuud Londonis kahes moslemite majapidamises. Samuti tsiteeris leht enda käes olnud raportit, mille kohaselt kirjeldas Tower Hamletsi sotsiaaltöötaja, kuidas laps nuttis ja anus, et teda ei saadetaks tagasi hooldaja pere juurde, kuna seal ei räägita inglise keelt. Raportis märgitakse, et sotsiaaltöötaja kuulis, kuidas tüdruk väitis, et hooldaja võttis ära tema kaelakee, millel oli rist küljes, ning soovitas tal araabia keelt õppida.

Telegraphi andmetel on aga kohtudokumentidest selgunud, et hooldustüli keskmes oleva tüdruku ema on ise samuti pärit moslemiperest. Dokumendid näitavad, et tüdruku emapoolsed vanavanemad on mõlemad moslemitaustaga, kuid ei järgi seda usku.

Lapse ema ütles aga, et tema tütar on kristlane ning teda poleks kunagi tohtinud panna pühendunud moslemiusuliste hoole alla.

Tower Hamletsi nõukogu, kes võttis lapse enda hoole alla pärast seda, kui politsei väljendas muret tüdruku turvalisuse kohta, teatas aga, et ei ole tuvastanud väidetavaid lapse sõnu, et hooldusperes võeti temalt ära kaelakee ja kästi õppida araabia keelt.

Kohtudokumentide andmetel paigutati tüdruk hooldusperre, mis ei olnud "kultuuriliselt sobiv", kuna talle oli kiiresti vaja leida turvaline kodu.

Valitsuse hooldusõigustega tegelev nõunik Martin Narey sekkus kolmapäeval ja ütles, et ei ole õige keelata inimestel hoolitseda laste eest lihtsalt selle pärast, et nad on teisestsugust päritolu või praktiseerivad teist usku.