Barnier: Suurbritanniat tuleb Brexiti osas harida

Euroopa Liidu Brexiti läbirääkija Michel Barnier ütles, et kõneluste protsess on võimalus harida britte ja teisi selles osas, mida liidust lahkumine tähendab.

Barnier ütles, et ta ei kasutaks kunagi väljapressimist, kuid näeb enda ülesandena harida Suurbritanniat hinna osas, mida EL-i klubist lahkumine maksma läheb, vahendas BBC.

Läbirääkija ütles laupäeval Itaalias, et ta ei taha Suurbritanniat lahkumise pärast karistada, kuid Brexit on brittide jaoks hariv protsess. Ta märkis, et ta pole agressiivselt meelestatud, kuid ta pole ka naiivne.

"Ühisturult lahkumisel on äärmiselt tõsised tagajärjed ja seda pole Briti inimestele selgitatud. Me kavatseme inimestele õpetada, mida ühisturult lahkumine tähendab," rääkis Barnier.

Rahalise poole pealt ütles Barnier, et Suurbritannia peab kiitma heaks mõned peamised põhimõtted, näiteks 2014. aastal antud lubaduse austamine, mille kohaselt riik peab maksma 2020. aastani EL-i eelarvest 14 protsenti.

Ta lisas, et tulevane kaubanduslepe erineb aga kõigist varasematest ning selles tuleb tagada, et ei oleks ebaõiglast konkurentsi sotsiaalse, keskkonna või fiskaalse dumpingu või riigiabi näol.

Suurbritannia on aga vastanud, et EL ei taha tulevikust rääkida. Brexiti ministri David Davise hinnangul on see hirmutav.

Sel nädalal toimus järjekordne läbirääkimiste voor EL-ist lahkumise kohta, mis peaks toimuma 2019. aasta märtsis. Kohtumised on aga kasvatanud pingeid osapoolte vahel.

EL-i hinnangul on tehtud vähe sisulisi edusamme kolmes peamises teemas: Suurbritannia rahaliste kohustuste suurus EL-i ees, tulevane piir Iirimaaga ja kodanike õigused.

Barnier süüdistas Suurbritanniat nostalgitsemises ja kahtles, kas on tehtud piisavalt edusamme arutelude laiendamiseks sügisel ning võtta arutlusele EL-i ja Suurbritannia kaubandussuhted pärast Brexitit.

Briti kaubandusminister Liam Fox ütles seepeale, et Ühendkuningriigilt ei saa välja pressida lepet lahkumisarve kohta selleks, et alustada kaubanduskõnelusi.