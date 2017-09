Frankfurdis evakueeriti sõjaaegse pommi kõrvaldamise tõttu 65 000 inimest

Saksamaal Frankfurdis pidid umbes 65 000 inimest pühapäevaks kodudest lahkuma, et eksperdid saaksid kahjutuks teha Teise maailmasõja ajast pärit lõhkemata suure pommi.

Tegemist oli suurima evakuatsiooniga sõjajärgse Saksamaa ajaloos, vahendas BBC.

Politsei kontrollis kõik piirkonnas asuvad hooned soojuskaameratega läbi, et teha kindlaks, et kõik inimesed on lahkunud. Politsei valvab tühjaks jäänud maju ja kortereid varaste eest.

Westendi linnaosas olnud evakuatsioonialale jäid nii haiglad, hooldekodud kui ka Saksamaa keskpank.

Paljud kohalikud elanikud ütlesid, et kavatsevad päeva ära kasutada ja külastada sugulasi või nautida päeva teistes linnaosades, kuni neil on turvaline koju naasta.

Linn avas ka ajutised varjupaigad ning enamikku muuseumitest saab külastada tasuta.

1,4-tonnine Briti pomm leiti kolmapäeval ühelt ehitusplatsilt. Pääste- ja politseiülemad on hoiatanud, et HC 4000 pommi kontrollimata plahvatus oleks nii võimas, et teeks kogu tänava maatasa.

Pommi kahjutukstegemise operatsioon kestab kokku umbes 12 tundi.

Üle Saksamaa on arvatavalt sadu tuhandeid lõhkemata sõjaaegseid pomme. Laupäeval toimus väiksem evakuatsioon Frankfurdist 110 kilomeetri kaugusel Koblenzis, kus eksperdid tegid kahjutuks Teise maailmasõja aegse pommi, mis leiti uue lasteaia ehitamise käigus.