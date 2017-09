Texase kuberneri hinnangul ulatuvad Harvey kahjud vähemalt 150 miljardini

Abbotti sõnul ületavad Harvey kahjud varasemate suurte orkaanide Katrina (2005. aastal) ja Sandy (2012. aastal) tekitatud kahjusid, vahendas Reuters.

"Kui ma õigesti mäletan, siis Katrina tõi kaasa 120 miljardi dollari eest kahjusid, kuid kui te vaatate praegusest tormist mõjutatud kodude ja ettevõtete hulka, siis minu arvates läheb see maksma kindlasti üle 120 miljardi, tõenäoliselt 150 kuni 180 miljardit," rääkis Abbott Fox Newsile. "See on ka palju rohkem kui orkaan Sandy puhul," lisas ta.

President Donald Trumpi valitsus on palunud kongressilt esialgu 7,85 miljardit dollarit tormikahjudega tegelemiseks. Abbott nimetas seda ettemaksuks.

"Sinna on pikk tee, kui me kavatseme USA suuruselt neljanda linna ja kogu piirkonna üles ehitada," ütles Abbott.

Harvey maabus Texase osariigis 25. augustil. Tegemist oli võimsaima orkaaniga 50 aasta jooksul, mis Texast on tabanud. Harvey tagajärjel on surma saanud hinnanguliselt 47 inimest, enam kui miljon inimest on pidanud kodudest lahkuma.

12 aastat tagasi naaberosariik Louisianat tabanud orkaan Katrina tagajärjel sai surma 1800 inimest.